Beyoğlu'nda film sahnesi gibi anlar: Sokakta otururken ne olduğunu anlamadı

Beyoğlu'nda, sokakta oturan bir kişinin cep telefonunu çalan şüpheli, Güven Timleri tarafından suçüstü yakalandı.

Saklanmak için girdiği yerde nefessizlikten ölecekti... Hırsızı ölümden polis kurtardı

Saklanmak için girdiği yerde nefessizlikten ölecekti... Hırsızı ölümden polis kurtardı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7 Eylül Cumartesi günü ilçede vatandaşların yoğun olarak bulundukları bölgelerde suçların önlenmesi ve genel asayişin sağlanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, çalışma sırasında şüpheli hareketler sergileyen A.T'yi takibe aldı.

A.T'nin, ara sokakta oturan bir mağdurun cep telefonunu alıp elindeki poşete koyduğunu gören Güven Timleri hemen harekete geçti.

Şüpheli A.T. suçüstü yakalanırken çalınan cep telefonu da ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.