Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Beyoğlu'nda film sahnesi gibi anlar: Sokakta otururken ne olduğunu anlamadı

Beyoğlu'nda film sahnesi gibi anlar: Sokakta otururken ne olduğunu anlamadı

Düzenleyen: / Kaynak: AA
- Güncelleme:
Beyoğlu&#039;nda film sahnesi gibi anlar: Sokakta otururken ne olduğunu anlamadı
Gündem Haberleri  / AA

Beyoğlu'nda, sokakta oturan bir kişinin cep telefonunu çalan şüpheli, Güven Timleri tarafından suçüstü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7 Eylül Cumartesi günü ilçede vatandaşların yoğun olarak bulundukları bölgelerde suçların önlenmesi ve genel asayişin sağlanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, çalışma sırasında şüpheli hareketler sergileyen A.T'yi takibe aldı.

Beyoğlu'nda film sahnesi gibi anlar: Sokakta oturan ne olduğunu anlamadı! Ekipler hırsıza suçüstü yaptı - 1. Resim

A.T'nin, ara sokakta oturan bir mağdurun cep telefonunu alıp elindeki poşete koyduğunu gören Güven Timleri hemen harekete geçti.

Şüpheli A.T. suçüstü yakalanırken çalınan cep telefonu da ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: AA
Nevşehir'de dehşet! Tartıştığı eşini boğazından bıçakladıAK Partili Zeynel Abidin Okul'un sözleri, Ekrem İmamoğlu'nu zora sokacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
AK Partili Zeynel Abidin Okul'un sözleri, Ekrem İmamoğlu'nu zora sokacak - GündemAK Partili Okul'un sözleri İmamoğlu'nu zora sokacakNevşehir'de dehşet! Tartıştığı eşini boğazından bıçakladı - GündemNevşehir'de dehşet! Tartıştığı eşini boğazından bıçakladıNarin cinayetinin itirafçısı savcılığa sevk edildi - GündemNarin cinayetinin itirafçısı savcılığa sevk edildiİsrail ve ABD'den peş peşe Ayşenur Ezgi Eygi açıklaması - Gündemİsrail ve ABD'den peş peşe Ayşenur Ezgi Eygi açıklamasıOkul önünde acı kaza! Üzerinden cip geçen çocuk ağır yaralandı - GündemÜzerinden cip geçen çocuk ağır yaralandıİzmir'de hastaneye kaldırılan Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü şehit oldu - GündemBir acı haber de İzmir'den! Hastaneye kaldırılmıştı
Sonraki Haber Yükleniyor...