Yapay zeka hırsızları Ferrari yöneticisini dolandırmaya çalıştı!

Dünyanın en prestijli otomobil markalarından biri olan Ferrari, geçtiğimiz aylarda markanın bir yöneticisinin başına gelen talihsiz bir olayla olay oldu. Yapay zeka teknolojisini kullanarak yapılan bir dolandırıcılık girişiminden yönetici son anda kurtuldu.

Ferrari'nin üst düzey bir yöneticisi, WhatsAppüzerinden CEO Benedetto Vigna olduğunu iddia eden birinden mesajlar almaya başladı. Ancak mesajların geldiği numara bilinmiyordu ve bu durum yöneticiyi şüphelendirdi.

Yönetici, mesajları gönderen kişinin gerçekten Ferrari CEO'su olup olmadığından emin olmak için telefon görüşmesi yapmayı kabul etti. Karşı taraftaki kişinin Benedetto Vigna’nın aksanına sahip olması bile yetkiliyi ikna etmedi. Karşıdaki kişinin gerçekten Ferrari'nin CEO'su olduğunu kanıtlamak için yönetici, yalnızca ikisinin bildiği özel bir soruyu yöneltti.

Sorunun hemen ardından telefon görüşmesi aniden sona erdi. Ferrari yöneticisi, bu dikkati sayesinde büyük bir dolandırıcılık girişimini başarıyla atlattı.

YAPAY ZEKA VE DEEPFAKE TEKNOLOJİLERİ DOLANDIRICILIĞA ALET EDİLİYOR

Son yıllarda dolandırıcılar, yapay zeka ve deepfake teknolojilerini kullanarak telefon aramalarında kişilerin seslerini taklit edebiliyor. Bu teknoloji, dolandırıcıların daha inandırıcı görünmelerini sağlıyor ve kurbanları kandırmak için baskı yapma tekniklerini kullanıyorlar. Ferrari yöneticisinin dikkatli davranması, dolandırıcılık girişiminden kaçınmasına yardımcı oldu.

Ferrari gibi büyük şirketler, dolandırıcıların hedefi haline geliyor. Bu dolandırıcılık girişiminde olduğu gibi, dolandırıcılar genellikle yüksek profilli yöneticileri hedef alarak hızlı ve ani kararlar vermelerini sağlamak için baskı yapıyorlar.

TELEFON DOLANDIRICILIKLARINA KARŞI NASIL ÖNLEM ALABİLİRSİNİZ?

Üst düzey yöneticiler, maddi veya itibar kaybına uğramamak için bu tür dolandırıcılık girişimlerine ekstra dikkat etmeleri gerekiyor. Şirket yöneticilerinin önerdiği vatandaşların yapmalarını

Bilinmeyen numaralara karşı dikkatli olun

Kimlik doğrulama soruları sorun

Resmi kanallardan konuşmaya çalışın

Ferrari yöneticisinin dikkatli ve bilinçli davranışı, büyük bir maddi ve itibar kaybının önüne geçti. Yapay zeka dolandırıcılığı giderek artan bir tehdit haline gelirken, herkesin bu tür olaylara karşı tetikte olması büyük önem taşıyor.