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Bir beldemizin ismi 40 yıl sonra değişti! Bölge halkı sevinçli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çalış Beldesi'nde 40 yıllık mücadele sonuç verdi. Çalış Beldesi'nin ismi Türkeli olarak değişirken, bölge halkı bu durumu sevinçle karşıladı. Başkan Demir, "Sıradaki hedefimiz, Çalış kasabası ile Topaklı köyünün birleşmesi. Bu konuda da Pazar günü Topaklı'da referandum yapılacak." dedi.

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çalış Beldesi'nin adı "Türkeli" olarak değiştirildi. Yaklaşık 40 yıl önce başlayan isim değişikliği Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazetede yayımlanan karar sonrası belde sakinleri kararı sevinçle karşıladı.

TÜRKELİ İSMİ 1990'LI YILLARA DAYANIYOR 

Çalış Belediye Başkanı Mustafa Demir yaptığı açıklamada, "Türkeli isminin serüveni 1990'lı yıllara dayanıyor. O dönemde, hemen yanımızdaki belde statüsündeki Topaklı ile birleşerek ilçe statüsüne geçmek için yapılan çalışmalar sonucunda bu isim önerilmişti. Hatta iki beldenin arasına yapılan okula ‘Türkeli Çok Programlı Lisesi' adı verilmişti" dedi.

Bir beldemizin ismi 40 yıl sonra değişti! Bölge halkı sevinçli - 1. Resim

"SIRADAKİ HEDEF ÇALIŞ KASABASI İLE TOPAKLI KÖYÜNÜN BİRLEŞMESİ"

2000'li yıllarda yeniden gündeme gelen isim değişikliği, meclis gündemine kadar gelmiş ancak iktidar değişikliği ve erken seçim nedeniyle rafa kaldırılmıştı. Yıllardır beldede uhde olarak kalan bu hayali yeniden canlandırdıklarını belirten Başkan Demir, gerekli yazışmaların tamamlanmasının ardından kararın geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayımlandığını ve yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Demir, "Bugün itibariyle ‘Türkeli' adını resmen kullanmaya başladık. Sıradaki hedefimiz, Çalış kasabası ile Topaklı köyünün birleşmesi. Bu konuda da Pazar günü Topaklı'da referandum yapılacak. Referandumdan olumlu sonuç çıkması halinde birleşme kararı alınacak ve Türkeli beldesinin giriş-çıkış noktalarına yeni levhalarımızı yerleştireceğiz," ifadelerini kullandı.

Bir beldemizin ismi 40 yıl sonra değişti! Bölge halkı sevinçli - 2. Resim

"BU İSMİ 40 YILDIR BEKLİYORDUK" 

Yaklaşık 40 yıllık bir geçmişe dayanan bu isim değişikliği süreci, bölge halkı için tarihi bir adım olarak nitelendirildi. Belde sakinlerinden Yaşar Aydın'da "Bu ismi 40 yıldır bekliyorduk. Şimdi yeni ismimiz Türkeli oldu. Karar Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Alınan karardan çok memnun olduk" ifadelerini kullandı.

Recep Uçar da açıklamasında, "Bu isim bizim hayalimizdi. Çalış'lı olarak doğduk, Türkeli'li olarak öleceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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