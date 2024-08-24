Boşanma aşamasındaki çiftin tartışması kanlı bitti! Genç kadın eşine kurşun yağdırdı

İstanbul'un Çatalca ilçesinde boşanma aşamasında olan çiftin tartışmasında kan aktı. Ezgi Ceken isimli kadın, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu eşi Sezgi Ceken'i silahla yaraladı. Genç adam olay yerinde hayatını kaybederken, kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz Çarşamba günü akşam saatlerinde Çatalca Dağyenice Mahallesi'nde meydana gelen olay feci şekilde sonlandı.

İddiaya göre, 25 yaşındaki Ezgi Ceken, şiddet uyguladığı gerekçesiyle 33 yaşındaki Sezgin Ceken'den boşanmak için dava açtı. Davanın ardından Sezgin Ceken'e uzaklaştırma kararı verildi. Boşanma sürecinde Ezgi Ceken babasının evine döndü.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

Çarşamba günü Sezgin Ceken kayınpederinin evine gelerek tehditler savurdu. Boşanmak istemeyen adam, eşinden davayı geri çekmesini istedi. Bunun üzerine aralarında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kavga esnasında Ezgi Ceken silahla Sezgin Ceken'e ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vurulan Sezgin Ceken'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından Ezgi Ceken gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Bir çocuk annesi genç kadın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ezgi Ceken adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.