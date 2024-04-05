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Haberler > Gündem > Bu kadarı da pes dedirtti! Alacak-verecek meselesi yüzünden kardeşini öldürdü

Bu kadarı da pes dedirtti! Alacak-verecek meselesi yüzünden kardeşini öldürdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Esenyurt'ta alacak verecek nedeniyle kavga eden kardeşler arasında kan döküldü. Küçük kardeş Sefa A. ağabeyi Mahsun A.’yı bıçakla ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan ağabey, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi 1196. Sokak'ta kardeşler arasında alacak verecek melesi yüzünden anlaşmazlık, sözlü tartışmanın ardından kavgaya dönüştü. İddiaya göre küçük kardeş Sefa A., ağabeyi Mahsun A.’yı bıçakla yaraladı. Aldığı bıçak darbelerinin ardından Mahsun A., yere yığıldı.

KURTARILAMADI

Sokaktaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Mahsun A., ambulans ile Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Mahsun A., kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden aile yakınları ise hastanede sinir krizi geçirdi. Ağabeyini öldüren Sefa A. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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