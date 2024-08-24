Çankırı’da yıldırımın düştüğü ormanda yangın çıktı
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Çankırı’nın Eldivan ilçesinde yıldırımın düşmesi neticesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.
Çankırı'nın Eldivan ilçesi Akbulut köyü yakınlarında bulunan ormanlık alana yıldırım düştü.
Çevrede bulunan ot ve ağaçların alev alması ile ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar sonrası bölgeye itfaiye ve orman ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı