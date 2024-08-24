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Çankırı’da yıldırımın düştüğü ormanda yangın çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Çankırı’da yıldırımın düştüğü ormanda yangın çıktı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çankırı’nın Eldivan ilçesinde yıldırımın düşmesi neticesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Çankırı'nın Eldivan ilçesi Akbulut köyü yakınlarında bulunan ormanlık alana yıldırım düştü.

Çevrede bulunan ot ve ağaçların alev alması ile ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar sonrası bölgeye itfaiye ve orman ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çankırı’da yıldırımın düştüğü ormanda yangın çıktı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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