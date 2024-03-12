Diyanet, Bilkent’te bulunan yerleşkesindeki kütüphaneyi öğrencilere kapattı mı? Açıklama geldi

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı haber sitelerinde çıkan "Diyanet İşleri Başkanlığı, Bilkent’te bulunan yerleşkesindeki kütüphaneyi öğrencilere kapattı" haberlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Bahse konu haberlerde iddia edildiği gibi bir olay kesinlikle söz konusu olmamakla birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı, bu maksatlı haberlere ilişkin hukuki yollara başvuracağını açıklamıştır." denildi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Diyanet İşleri Başkanlığı, Bilkent’te bulunan yerleşkesindeki kütüphaneyi öğrencilere kapattı” iddiası doğru değildir.

Diyanet İşleri Başkanlığı yerleşkesinde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi, bir ihtisas/araştırma kütüphanesi olarak dizayn edilmiştir. Kütüphanede yer alan koleksiyonlar, ağırlıklı olarak İslami ilimler alanında telif edilen eserlerden oluşmaktadır. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi, bu alanda çalışan araştırmacılar ve kurum personelinin faydalanması amacına yönelik hizmet vermektedir.

Söz konusu kütüphane, merkez birim personelinin çalışma büroları ile aynı binada yer almakta, dışarıdan gelen ziyaretçiler için ayrı bir giriş ve çıkışı bulunmamaktadır. Kütüphanenin mevcut yoğunluğunun zaman zaman iş yeri huzurunu ve çalışanların verimliliğini olumsuz etkilediği, güvenlik konusunda da zafiyet oluşturduğu gözlemlenmiştir. Bu sebeple Başkanlık tarafından kütüphanenin sadece lisansüstü öğrenciler/araştırmacılar ile kurum personeline hizmet vermesi kararlaştırılmıştır.

Bahse konu haberlerde iddia edildiği gibi bir olay kesinlikle söz konusu olmamakla birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı, bu maksatlı haberlere ilişkin hukuki yollara başvuracağını açıklamıştır."