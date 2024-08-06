Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Düğün konvoyunda uzun namlulu silahlarla terör estirdiler! 2 şahıs gözaltında

Düğün konvoyunda uzun namlulu silahlarla terör estirdiler! 2 şahıs gözaltında

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düğün konvoyundan uzun namlulu silahlarla ateş eden 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 3 Ağustos'ta düğün konvoyundan uzun namlulu silahlarla rastgele ateş edildiği ihbarının alınması üzerine yapılan incelemeler sonucu şahısların M.K. ile M.Ç. olduğunun tespit edildiğini belirtti.

M.K. ve M.Ç'nin Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındığı bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Saygısızca araç kullananları, konvoy yaparak trafik güvenliğini hiçe sayanları, hedef gözetmeksizin havaya ateş ederek masum insanların hayatlarını riske atanları affetmeyeceğiz. Bu şahıslar adalet önünde de hak ettikleri cezaları çekecek."

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Paris'te skandallar bitmiyor! Sen Nehri'ndeki kirlilik nedeniyle antrenmanlar iptal edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
'ADA' kodu tarih oluyor! Adana Havalimanı'nın planlanmış uçuşları iptal etmeye başladı - GündemAdana Havalimanı tarih oluyor! İşte sebebi...Antalya’da ilginç olay! Tartıştığı halk otobüsü şoförüne hayatının şokunu yaşattı - GündemAntalya’da ilginç olay! Tartıştığı halk otobüsü şoförüne hayatının şokunu yaşattıYozgat’ta bolca yetişiyor: Şekli kavuna benziyor ama yiyen muz tadı alıyor - GündemYozgat’ta bolca yetişiyor: Şekli kavuna benziyor ama yiyen muz tadı alıyorSosyal medya Bursa İznik'teki şifalı suyu kuruttu! Şeker hastaları akın etti - GündemSosyal medya 'şifalı suyu' kuruttuDenizli'de şüpheli ölüm! Evinin önünde ölü bulundu - GündemŞüpheli ölüm! Evinin önünde ölü bulunduAdalet Bakanı Tunç'tan Instagram açıklaması: BTK yetkisini kullandı, herkes kurallara uyacak - GündemBakan Tunç'tan Instagram açıklaması
Sonraki Haber Yükleniyor...