Düğün konvoyunda uzun namlulu silahlarla terör estirdiler! 2 şahıs gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düğün konvoyundan uzun namlulu silahlarla ateş eden 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 3 Ağustos'ta düğün konvoyundan uzun namlulu silahlarla rastgele ateş edildiği ihbarının alınması üzerine yapılan incelemeler sonucu şahısların M.K. ile M.Ç. olduğunun tespit edildiğini belirtti.

M.K. ve M.Ç'nin Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındığı bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Saygısızca araç kullananları, konvoy yaparak trafik güvenliğini hiçe sayanları, hedef gözetmeksizin havaya ateş ederek masum insanların hayatlarını riske atanları affetmeyeceğiz. Bu şahıslar adalet önünde de hak ettikleri cezaları çekecek."