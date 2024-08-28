Ekipler intihar girişimini son anda önledi! Hayata böyle tutundu

Adıyaman'da, üst geçitten atlamak isteyen şahıs ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri tarafından son anda yakalanarak kurtarıldı.

Atatürk Bulvarı Altınşehir kavşağında Ş.Ç., isimli şahıs, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı üst geçitten atlamak istedi. Ş.Ç'yi fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, atlamak isteyen Ş.Ç'yi yakaladı.

GÜÇLÜKLE ÇEKİLDİ

Sarkıttığı yerden güçlükle çekilen Ş.Ç. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince müdahale edildi. Ş.Ç. sağlık tedbirleri çerçevesinde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.