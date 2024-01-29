Erdoğan Eskişehir'de gençlerle buluştu: 31 Mart akşamını sizler aydınlatacaksınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Eskişehir'de düzenlediği "Gençlik Aşkıyla" programında gençlerle buluştu. Erdoğan, "31 Mart akşamını sizler aydınlatacaksınız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Eskişehir'de düzenlediği "Gençlik Aşkıyla" programında gençlerle buluştu. Eskişehir'de gençlerin sorularını cevaplayan Erdoğan, "31 Mart akşamını sizler aydınlatacaksınız" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Eskişehir Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı için Eskişehir’e geldi. Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda gerçekleştirilen programın ardından Erdoğan, AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu ile beraber Eskişehir Vehbi Koç Kongre Salonu’ndaki ‘Gençlik Buluşması’ etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Gençlik aşkıyla bir kez daha gençlerimizle buluşmaktan memnuniyet duyuyorum. Türkiye'nin dört bir yanından gençlerimizle her yan yana geldiğimizde kendimizi gençleşmiş hissediyoruz. Tecrübesi ile duygu ve heyecanı ile 20 yaşında bir kardeşiniz olarak burada sizlerle birlikteyim. Hep söylediğim gibi biz artık sizlerin zamanının misafirleriyiz. Allah'ın izniyle Türkiye Yüzyılı misyonunu tamamladıktan sonra emaneti sizlere bırakacağız.

'30 YAŞ ALTI 5 MİLLETVEKİLİNDEN 4'Ü AK PARTİ SIRALARINDA OTURUYOR'

Cumartesi günü İzmir'deydik. Hamza Dağ kardeşimiz gençlik kollarından yetişme ve bizim şu an İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız. Karabük ve çok sayıda ilde arkadaşlarımız yine gençlik kollarımızdan geliyor ve önümüzdeki dönemde inşallah daha fazla yer alacak. Aynı zamanda meclisteki 30 yaş altı 5 milletvekilinden 4'ü AK Parti sıralarında oturuyor.

'TÜRKİYE YÜZYILI'NA KOŞMAYA HAZIR MIYIZ?'

Görüldüğü gibi gençlerimizin önünü her alanda biz açtık. Tabii bunun için sizlerin kendini çok iyi yetiştirmeniz gerekiyor. Bu konuda ben size güveniyorum. Gençler öyleyse şimdi soruyorum akın akın Türkiye Yüzyılına koşmaya hazır mıyız? Mukaddes emaneti ne yaptınız diye sorduğunuz alnımız ak bir şekilde cevap vermeye hazır mıyız? işte benim milletimin gençliği bu.

'KARANLIĞI AYDINLATAN GENÇLERSİNİZ'

Sevgili gençler hayat doğumdan ölüme kadar süren nesilden nesile aktarılan bir bilgi, mücadele sürecidir. Kendinizi bıraktığınız zaman maddi ve manevi anlamda zarara uğramanız kaçınılmazdır. Ben sizin bu heyecanınızı görünce 31 Mart akşamı artık Nebi kardeşimin emenati aldığı akşam olarak görüyorum. Siz şu anda karanlığı aydınlatan gençlersiniz. 31 Mart gecesini de sizler aydınlatacaksınız. Durmadan, yorulmadan 31 Mart gecesine kadar yola devam ediyor muyuz? Artık Eskişehir'i şu karanlık bahtıntan kurtarmaya hazır mıyız? Babalar sözünü tutar biliyorum da asıl siz sözünüzü tutacaksınız.

Rabbime hamd ediyorum, 'Ya Rabb bana böyle genç dinamik yol arkadaşları nasip ettiğin için sana hamd olsun'.

'GENÇLERE SÖZÜMÜZÜ TUTTUK'

Bugün 'Gençlik Aşkıyla' diyerek Eskişehir'de sizlerle beraberiz. Önümüzde yine 'Gençlik Aşkıyla' diyerek Adana'da, İstanbul' da yine sizlerle olacağız. Siz bakmayın birilerinin seçim arifesi gençlik edebiyatı yaptığına, onlar sadece bu işi istismar etmeyi bilir. Biliyorsunuz Mayıs ayındaki seçimlerimiz için, gençlere verdiğimiz teyahütlerimiz vardı. Biz bu sözlerin tümünü tuttuk veya adımını attık. Belediye de kendi aralarında yarış içerisinde. AK Parti'li belediyler gençlerimizin hizmetine binin üzerinde spor merkezi yaptık. Şimdi Millet Bahçelerine Kadın Kırathaneleri yapacağız. Çünkü Ak Parti bir farklılığın ortaya çıktığı bir oluşum.

MUHALEFETE GEZERAVCI TEPKİSİ: 'HAYALLERİ YETİŞEMEZ'

Burayı başkanıyla ele ele verdiğimizde yapamayacağımız bir şey yok. Şimdi Nebi kardeşimizle el ele vereceğiz, Eskişehir'i çok farklı bir yere çıkaracağız. Ufukleri kendi hırslarından düşük olan bir güruh Alper Gezaravcı kardeşimize ne dediler, 'Turistik gezi' 'Devlet bir adam için bu kadar para harcar mı?' dediler. Adam gibi devlet olursan değer. Tabi bu işler Bay Bay Kemal'in musluk açılışlarına benzemez. Başkalarının bitirdikleri işi sahiplenmeye benzemez bu işler. Bu işlerin ardında çok büyük emek var. Esasen bizim yaptıklarımıza onların hayalleri bile yetişemez. İnşallah ileride kendi roketimizle kendi yetiştirdiğimiz astronotlarımızı uzaya göndereceğiz.

Tabii bunları düşünürken gençlerimizinde başka derdi, sıkıntısı olduğunu biliyoruz. Bunların hepsi gündemimizde. Çünkü biz gençlerimizi araç olarak değil yol arkadaşı olarak görüyoruz."

ERDOĞAN GENÇLERİN SORUSUNA CEVAP VERDİ

Programda daha sonra soru-cevap bölümüne geçildi. Gençlerin sorularına cevap veren Erdoğan, bir öğrencinin muhalefete yönelik sorusuna cevap verdi. Şu andaki muhalefetin geçmişteki muhalefetten farkının olmadığını, gün geçtikçe daha da kötüye gittiğini ve paramparça olduklarını söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"İşte örneğin Eskişehir. Eskişehir'de bunların yaptığı ne var? Çünkü yönetim dediğiniz zaman akla altyapı gelir, üstyapı gelir. Peki bunlarda bu var mı? Yok. Şimdi biz inşallah Nebi kardeşimle bir taraftan yerel idareyi alacağız, onunla birlikte Tepebaşı, Odunpazarı, diğer ilçeler bunları toparlayacağız ve merkezi yönetim olarak da biz onların yanında olacak ve Eskişehir'in ne eksiği varsa, buraya gelirken şimdi baktık ki kentsel dönüşüm noktasında atılmış bir adım yok. Yahu ne işe yarıyorsun sen? Bu gecekondular, çarpık yapılaşma, Eskişehir'e bu yakışıyor mu? Yakışmıyor. Öyleyse Eskişehir'i yeniden ayağa farklı bir şekilde kaldırmak için nasıl spor tesislerini Eskişehir'e biz yaptıysak inşallah kentsel dönüşümle de Eskişehir'imizi farklı bir şekilde ayağa kaldıracağız."

İSTANBUL'U ÇÖP, ÇAMURLA DEVRALDIK

Bir başka gencin AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı İdris Nebi Hatipoğlu'nun projelerine ilişkin sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Biz İstanbul'u aldığımız zaman çöp, çukur, çamur, öyle aldık. İstanbul susuzdu ve tankerlerle İstanbul'da su dağıtıyorlardı, öyle su filan bulamazsın, yok. CHP'nin yapısı bu, karakteri bu, cibilliyeti bu. Şimdi inşallah Nebi kardeşimle biz burayı aldığımızda, burada susuzluğu çözmek bizim işimiz. AK Parti bu işlerin imtihanını başarıyla vermiş. Bundan sonra da biz nerede böyle bir imkansızlık varsa bu işi biz çözeriz. Bu bizim mesleğimiz hale gelmiş." diye konuştu.

"NETANYAHU KENDİ ÜLKESİNDE LANETLİ HALE GELDİ"

Uluslararası Adalet Divanının İsrail'le ilgili kararına ilişkin değerlendirmesi sorulan Erdoğan, "Şu anda çıkan bu karar, İsrail'in beklemediği bir karar oldu. Biz, beklediğimiz neticeyi aldık." ifadesini kullandı.

Ancak bunun yeterli olmadığını ve bunu genişletmenin gayreti içerisinde bulunduklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Onun için de bu davayı açan Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na teşekkür ettim ve bundan sonraki süreçte de yanınızdayız ama bunu devam ettirelim dedik. Bunun yanında başka bazı ülkeler de bu yola başvuracaklar. Hepsinden ötesi Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda çıkan netice çok önemliydi. 121 ülke, İsrail'in soykırımını kabul ettiler. Amerika, yanında sadece 9-10 ülkeyle kaldı. 40 ülke çekimser kaldı. Onlar da yavaş yavaş bizim yanımıza gelmeye başladılar. Biz bu süreci devam ettireceğiz. Netanyahu kan kaybediyor. Çok daha kan kaybedecek. Şu anda Netanyahu kendi ülkesinde lanetli hale geldi ve lanetlenecek. İnsanlık lanetleyecek onu. O çocukların ahı, kadınların ahı yerde kalmaz. Biz kovalıyoruz o kaçacak. Sonunda zafer hakka inananların olacak."