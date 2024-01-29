Gençlerin pankartını okuyan Erdoğan: Vallahi ben yaptım, babalar sözünü tutar!

AK Parti'de yerel seçim hazırlıkları son sürat devam ederken, dün Eskişehir'de gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun ilgiyle karşılandı. Gençlere hitabından önce kendisi için açılan pankartları okuyan Erdoğan'ın o anları programa damga vurdu. Erdoğan'ın "Babalar sözünü tutar" ve "Cumhurbaşkanım karizmanız şaka mı?" yazılı pankartlara cevabı sosyal medyada da gündem oldu.

Düzenleyen: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Ocak 2024 20:46 - Güncelleme: 29 Ocak 2024 21:21 - Güncelleme:

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