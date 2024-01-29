Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Gençlerin pankartını okuyan Erdoğan: Vallahi ben yaptım, babalar sözünü tutar!

    AK Parti'de yerel seçim hazırlıkları son sürat devam ederken, dün Eskişehir'de gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun ilgiyle karşılandı. Gençlere hitabından önce kendisi için açılan pankartları okuyan Erdoğan'ın o anları programa damga vurdu. Erdoğan'ın "Babalar sözünü tutar" ve "Cumhurbaşkanım karizmanız şaka mı?" yazılı pankartlara cevabı sosyal medyada da gündem oldu.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Erdoğan, Gençler, Pankart, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Seçimlere 62 gün kala Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Eskişehir'de yoğun mesaisini sürdürdü.

    Eskişehir'in AK Parti ilçe adaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından kendisini heyecanla bekleyen gençlerle buluştu. "Gençlik Aşkıyla Eskişehir" programında gençlere seslenen Erdoğan, konuşmasından önce kendisi için açılan pankartları okudu.

    "BEN YAPTIM, BABALAR SÖZÜNÜ TUTAR"

    Erdoğan, gençlerin açtığı "Babalar sözünü tutar" pankartına "Sen mi yapacaksın, sen mi edeceksin dediler. Vallahi ben yaptım, babalar sözünü tutar" cevabını verirken, "Cumhurbaşkanım karizmanız şaka mı?" yazılı pankarta ise "İşte karşınızda hakikat" diyerek karşılık verdi.

    Erdoğan'ın tebessümle pankartları okuduğu anlar sosyal medyada da büyük etkileşim aldı.


    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ErdoğanGençlerPankart
    Haberler > Gündem > Gençlerin pankartını okuyan Erdoğan: Vallahi ben yaptım, babalar sözünü tutar!
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Araç kiralama ve sigorta dolandırıcılarına dev operasyon! 20 ilde 64 kişi yakalandı - GündemSanal dolandırıcılara dev operasyonKullandıkları araç 1 yıl önce Polonya'dan getirilmiş: Saldırganlar kiliseye böyle gelmişler - GündemSaldırganlar kiliseye böyle gelmişlerCHP'den YSK'ya 'birinci sıra' itirazı - GündemCHP'den YSK'ya 'birinci sıra' itirazıSanta Maria Kilisesi'nde öldürülen Tuncer Cihan toprağa verildi - GündemKilisede öldürülen Tuncer Cihan toprağa verildiSaldırganların kiliseye giriş anları kameralarda: Öldürdükleri kişiye kapıyı açmışlar - GündemÖldürdükleri kişiye kapıyı açmışlarMaskeli kilise saldırısında DAEŞ detayı: 'Birinci sınıf ölüm timi' çıktılar - Gündem'Birinci sınıf ölüm timi' çıktılarİstanbul Latin Katolik Kilisesi'nden saldırı açıklaması: Kapılarımızı kilitleyeceğimizi düşünenler başaramayacak - Gündemİstanbul Latin Katolik Kilisesi'nden saldırı açıklamasıGayrettepe-Kağıthane metrosu açıldı: Birilerinin dizleri titremeye başladı - Gündem"Birilerinin dizleri titremeye başladı"Çanakkale'de ada feribotları iptal - GündemÇanakkale'de ada feribotları iptalNaci Görür tek tek sayarak yine uyardı: 7 ilde deprem tehlikesi çok ciddi arttı - Gündem'Oralarda deprem tehlikesi çok ciddi arttı'
    Sonraki Haber Yükleniyor...