Gençlerin pankartını okuyan Erdoğan: Vallahi ben yaptım, babalar sözünü tutar!
AK Parti'de yerel seçim hazırlıkları son sürat devam ederken, dün Eskişehir'de gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun ilgiyle karşılandı. Gençlere hitabından önce kendisi için açılan pankartları okuyan Erdoğan'ın o anları programa damga vurdu. Erdoğan'ın "Babalar sözünü tutar" ve "Cumhurbaşkanım karizmanız şaka mı?" yazılı pankartlara cevabı sosyal medyada da gündem oldu.
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Seçimlere 62 gün kala Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Eskişehir'de yoğun mesaisini sürdürdü.
Eskişehir'in AK Parti ilçe adaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından kendisini heyecanla bekleyen gençlerle buluştu. "Gençlik Aşkıyla Eskişehir" programında gençlere seslenen Erdoğan, konuşmasından önce kendisi için açılan pankartları okudu.
"BEN YAPTIM, BABALAR SÖZÜNÜ TUTAR"
Erdoğan, gençlerin açtığı "Babalar sözünü tutar" pankartına "Sen mi yapacaksın, sen mi edeceksin dediler. Vallahi ben yaptım, babalar sözünü tutar" cevabını verirken, "Cumhurbaşkanım karizmanız şaka mı?" yazılı pankarta ise "İşte karşınızda hakikat" diyerek karşılık verdi.
Erdoğan'ın tebessümle pankartları okuduğu anlar sosyal medyada da büyük etkileşim aldı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi