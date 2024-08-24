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Erzincan'da tır ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzincan’da tır ile otomobilin çarpıştığı feci kazada ortalık kan gölüne döndü. Kaza sonucu 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 

Erzincan - Sivas karayolunda feci bir kaza meydana geldi. Kazada tır ile otomobil çarpıştı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER 

4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişinin de ağır yaralı olduğu öğrenildi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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