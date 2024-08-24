Erzincan'da tır ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 24 Ağustos 2024 14:02 - Güncelleme: 24 Ağustos 2024 14:29 - Güncelleme:

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Erzincan’da tır ile otomobilin çarpıştığı feci kazada ortalık kan gölüne döndü. Kaza sonucu 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.