Erzincan'da tır ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Erzincan’da tır ile otomobilin çarpıştığı feci kazada ortalık kan gölüne döndü. Kaza sonucu 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Erzincan - Sivas karayolunda feci bir kaza meydana geldi. Kazada tır ile otomobil çarpıştı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİLER
4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişinin de ağır yaralı olduğu öğrenildi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı