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Gizemli yardımsever 600 elektrik faturasını ödedi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gizemli yardımsever 600 elektrik faturasını ödedi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'daki ilginç yardım dar gelirlileri sevindirdi. Ne nakdi yardım, ne erzak, ne de bakkal hesabını kapatan yardımsever, 400 hanenin ödenmemiş 600 elektrik faturasını ödedi.

Bursalı yardımsever bir işveren, ekonomik anlamda zorluk yaşayan ailelerin elektrik faturalarını ödedi. Ailelere destek olmak isteyen kişi, Uludağ Elektrik şirketinden ödeme güçlüğü yaşayan ailelerin tespit edilmesini talep etti.

Harekete geçen ekipler, mesken abonelerinin elektrik faturalarını belirledi. Bu kişiler belirlenirken sosyal yardım desteği alan ve evinde cihaza bağlı hastası olan kişiler tercih edildi.

Yardımsever iş insanı tarafından 400'den fazla abonenin 600'ün üzerinde faturası ödenirken, toplamda 200 bin TL’lik bir tutar, fatura ödemelerinde kullanıldı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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