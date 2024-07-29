Görenler şaşkına dönüyor! Mersin'in Erdemli ilçesinde F-16 görünümlü yayla evi

Mersin'in Erdemli ilçesinde savaş uçağından etkilenen çiftçi Mustafa Özer Atmaca, yaylada kullanmak için kendisine F-16'ya benzeyen bir ev yaptı. '500 bin TL teklif ettiler' satmadım diyen Atmaca, açılır-kapanır kanatları bulunan evinin ziyaretçilerle dolup taştığını söylüyor.

Mersin'de çiftçilikle uğraşan Mustafa Özer Atmaca, yazın sıcağından kaçmak için yaylada kendisine ev yapmak istedi. 1 ay boyunca araştırma yapan Atmaca, F-16 savaş uçağından çok etkilendi. 6 ay bu amaç uğrunda çaba sarfeden Atmaca, kokpiti olan uçak görünümlü evini tamamladı.

Yeni evini çekici yardımıyla Erdemli ilçesinin Sarıkaya köyüne götüren Atmaca, evinin elektriğini güneş enerjisinden sağladığını söyledi.

Kanatları açılır kapanır olan evini merak edenler Atmaca'nın evini ziyarete etmeye başladı, Atmaca, ilginç görünümüyle dikkat çeken ev için 500 bin TL teklif edildiğini ama satmayı düşünmediğini anlattı.

"EVİ F-16 TİPİNDE YAPMAYA ÇALIŞTIM"

"Ben de F-16 tipinde yapmaya çalıştım. Arkadaşlar da gördü çok beğendi. İleride daha iyisini yapacağız "diyen Mustafa Özer Atmaca, evi için profil, sac, tekerlek ve yalıtım malzemelerini kullandığını aktardı.

2-3 kişinin yaşayabileceğini, tuvaletinden banyosuna, güneş enerjisinden elektrik üretimine kadar her şeyin bulunduğunu söylerken, "500 bin TL teklif ettiler. Ben şu anda yaylada kullanmayı düşünüyorum. 3-4 ay burada kalsın. Sonra tekrar düşünürüz, daha iyisini yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

KÖY SAKİNLERİ DE BEĞENDİ

Köylerinde uçak evin ilk olduğunun altını çizen Muhtar Cihan Özer, köydeki herkesin dikkatini çektiğini, fark edenlerin gelip baktığını ve beğendiğini söyledi.

Köy sakinlerinden Durmuş Ulak ise, "Uçak karavan çok ilginç gerçekten. Biz de merak ettik geldik gördük yerinde inceledik. Gerçekten çok güzel" derken, gençlerden Furkan Ulak da, "Çok güzel bir şey, ben de böyle bir evde yaşamak isterdim" ifadelerini kullandı.