Hemen ekipleri aradılar! Sahile gezmeye çıkan vatandaşlar korkunç manzara ile karşılaştı

İstanbul Avcılar’da öğle saatlerinde sahile yürümeye gelen vatandaşlar korkunç bir manzara ile karşılaştı. Sahilde bulunan kayalıkların dibinde kadın cesedi ile karşılaşan vatandaş hemen ekipleri aradı. Ceset yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bugün öğlen saatlerinde Avcılar Sahili'nde yürüyüş yapan vatandaşlar kayalıkların dibinde hareketsiz halde duran ceset olduğunu fark etti. Vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaptıkları inceleme sonrası durumu Sahil güvenlik ekiplerine bildirildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sahil güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkartılan kadın cesedi üzerinde inceleme başlatıldı. Sahilde vatandaşlar tarafından bulunan kadın cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.