Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbul'un göbeğinde akılalmaz olay! Sürücü bıçak çekti, işçiler sopayla hastanelik etti!

İstanbul'un göbeğinde akılalmaz olay! Sürücü bıçak çekti, işçiler sopayla hastanelik etti!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kumkapı, Kavga, Güvenlik Kamerası, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Fatih'te, kamyondan mal indiren işçilerle, yol isteyen otomobil sürücüsü arasındaki kavga, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 27 Haziran'da Kumkapı'da otomobiliyle seyir halindeki kişi, kamyondan mal indiren işçilerden yol istedi.

Aracından inen sürücü, kamyonun yanına giderek işçilerle tartışmaya başladı.

BAYILTANA KADAR DÖVDÜLER

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle sürücü bıçak çekti, işçiler de sopalarla karşılık verdi.

Dakikalarca süren kavgada işçiler, sürücüyü darbederek bayılttı.

Kavga esnaf ve vatandaşların araya girmesiyle son buldu.

İstanbul'un göbeğinde akılalmaz olay! Sürücü bıçak çekti, işçiler sopayla hastanelik etti! - 1. Resim

FATİH'TEKİ KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kavga anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracından inen otomobil sürücüsü ile işçilerin kavgaya tutuşması, çevredekilerin önce olayı seyretmesi, ardından müdahalede bulunması yer aldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Bahçede oynarken sahipsiz köpeklerin hedefi oldular! İki kardeşi çevredekiler kurtardı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bahçede oynarken sahipsiz köpeklerin hedefi oldular! İki kardeşi çevredekiler kurtardı - GündemBahçede oynarken köpeklerin hedefi oldularİzmir Çeşme'deki yangın sigara izmariti nedeniyle çıkmış! - Gündemİşte İzmir'deki yangını çıkaran sorumsuz!Muğla Milas'ta orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale başladı - GündemMuğla Milas'ta orman yangını!Prof. Dr. Bekir Karasu bir anda ortadan kayboldu! 4 gündür haber alınamıyor - GündemProf. Dr. Bekir Karasu'dan 4 gündür haber alınamıyorMısır Çarşısı'nda kan aktı! Sopalı bıçaklı kavga kamerada - GündemMısır Çarşısı'nda kan aktı! Sopalı bıçaklı kavga kameradaKarabük'te evlenen damat ve geline kilogramı 300 bin TL olan baharat hediye edildi - GündemGelin ve damada baharat! Kilogramı 300 bin TL
Sonraki Haber Yükleniyor...