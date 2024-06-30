Mardin'de kahreden kaza! Karnındaki bebeğiyle öldü

Mardin'de dün meydana gelen kazada ağır yaralanan kardeşler Özlem Nerse Karadaş ve Rojbin Nerse hayatını kaybetti. Özlem Nerse'nin 8 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Mardin-Diyarbakır kara yolu Mazıdağı mevkiinde dün korkunç bir kaza meydana geldi. Mehmet Karadaş idaresindeki otomobil ile tır çarpıştı. Çarpışma sonucu sürücüyle birlikte Rojbin Nerse, Özlem Nerse, Suphiye Nerse ve Çetin Nerse yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarılarak Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazada yaralanan iki kız kardeş Özlem Nerse ve Rojbin Nerse, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 24 saatlik yaşam mücadelesini kaybetti. Kardeşlerden Özlem'in 8 aylık hamile olduğu öğrenildi.