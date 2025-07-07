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Kızılcahamam’da 2028 buluşması! AK Parti'nin yeni yol haritası belirlenecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kızılcahamam’da 2028 buluşması! AK Parti&#039;nin yeni yol haritası belirlenecek
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AK Parti’nin geleneksel Kızılcahamam kampında 2028'e giden yolda partinin yeni yol haritası belirlenecek. Aynı zamanda ‘Ortak akıl’ toplantıları ile de hükümetin icraatları masaya yatırılacak.

HABER MERKEZİ ANKARA - AK Parti’nin bu hafta sonu gerçekleştireceği geleneksel Kızılcahamam kampında, partinin yeni yol haritasının yanı sıra, ‘Ortak akıl’ toplantıları ile de hükümetin icraatları masaya yatırılacak. İstişare toplantısı 11 Temmuz Cuma günü başlayacak. İlk gün, partinin 2025-2026 Stratejik Plan Çalıştayı yapılacak. Toplantı sonunda ortaya çıkacak görüş, öneri ve politika taslakları ile AK Parti’nin 2025-2026 stratejik yol haritası belirlenecek.

Kampın ikinci gününde, kabine üyeleri ile ortak akıl toplantıları gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, milletvekilleri ve diğer katılımcılar dört ayrı salonda dönüşümlü olarak ve panel-soru cevap formatında gerçekleştirilecek oturumlara iştirak edecek.

Kampın üçüncü gününde ise Genel Başkanvekili Efkan Ala tarafından ‘Terörsüz Türkiye’, Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından ‘Teşkilat Kültürü ve AK Partili Olmak’, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar tarafından ‘Siyasal iletişimde koordinasyon’, Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş tarafından ise ‘Yarınlar için teşkilat’ oturumu yapılacak. Aynı gün ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti döneminde kalkınma göstergelerinin gelişimi konusunda yürütülen çalışmaları anlatacak. 

Kampın önemli oturumu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında ve kabine üyelerinin katılımı ile ‘Genel istişare ve değerlendirme’ başlığında gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kampın açılış ve kapanışında konuşacak, ayrıca kamp boyunca milletvekillerinden gelen talepler doğrultusunda özel görüşmeler gerçekleştirecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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