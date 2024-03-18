Kral Charles öldü iddiası... İngiliz Kraliyet Ailesi'nden açıklama bekleniyor

Bugün İngiliz Kraliyet Ailesi’nin önemli bir açıklama yapması bekleniyor. Tüm dünyada gündem konusu olan açıklamayla ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Son iddiaya göre ise Kraliyet Ailesi, Kral 3. Charles'ın ölüm haberini duyuracağı yönünde...

Dünyaca ünlü İngiliz medya kuruluşu BBC, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin 'büyük bir açıklama' yapacağını duyurdu. Açıklamanın, uzun süredir görünürde olmayan Kate Middleton hakkında olması tahmin edilirken son gelen iddia ise bir hayli çarpıcı.

İDDİA 1: PRENSES MIDDELETON ÖLDÜ

Dünya basınında özellikle iki iddia dikkat çekiyor. Bunlardan bir tanesi Galler Prensesi Kate Middeleton'ın öldüğü yönünde... İddiayı ortaya atan basın kuruluşları, İngiltere'de bayrakların yarıya indiğini, İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC’nin logosunu siyaha 'çevirdiğini' ve Kraliyet Ailesi'nin bu yönde açıklama yapacağı yönünde...

16 Ocak’ta geçirdiği karın ameliyatının ardından günlerce ortada görünmeyen Prenses Kate Middleton ile iddiaları The Sun gazetesi yalanlamıştı. Gazete, Middleton’ın aylar sonra halk içinde göründüğünü yazdı ancak konuyla ilgili herhangi bir fotoğrafa yer verilmedi.

İDDİA 2: KRAL CHARLES ÖLDÜ

İkinci iddiaya göre ise 2023 Mayıs ayında tahta geçen Kral 3. Charles'ın öldüğü yönünde... İddia sosyal medya hesaplarında sıkça paylaşılırken, Kraliyet Ailesi'nin konuyla ilgili hâlen açıklama yapmaması da şüpheleri güçlendiriyor.

KANSERE YAKALANMIŞTI

Öte yandan, Kral 3. Charles'ın geçen Şubat ayında kansere yakalandığı ortaya çıkmıştı.

Buckingham Sarayı, İngiltere Kralı 3. Charles'a bir tür kanser teşhisi konulduğunu duyurmuş, "Kral'ın iyi huylu prostat büyümesine yönelik son hastane ziyareti sonrası yapılan testlerde bir kanser türü saptandı" ifadelerine yer verilmişti.

Prostat büyümesi tedavisi için hastaneye yatacağı açıklanan Kral Charles, 26 Ocak'ta girdiği hastaneden 29 Ocak'ta taburcu edilmiş, Buckingham Sarayı, kontrollerde endişe verici başka bir duruma rastlandığını, Kral'da kanser tespit edildiğini duyurmuştu.

Kral Charles, 1066'dan bu yana burada taç giyen 40'ıncı hükümdar olmuştu.