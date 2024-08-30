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Malatya'da katliam gibi kaza! Anne ve çocukları öldü, baba ağır yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Malatya&#039;da katliam gibi kaza! Anne ve çocukları öldü, baba ağır yaralı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen kazada bir aile yok oldu. Çapa motoru ile rayların üzerinden karşıya geçmek isteyen aileye yük treni çarptı. Kazada anne ve 2 çocuğu hayatını kaybederken baba ise ağır yaralandı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Ağılbaşı Mahallesi'nde korkunç bir kaza meydana geldi. Rayların üzerinden karşı tarafa geçmek isteyen anne, baba ve 2 çocuklarının bindiği çapa motoruna yük treni çarptı.

Malatya'da katliam gibi kaza! Anne ve çocukları öldü, baba ağır yaralı - 1. Resim

ANNE VE ÇOCUKLARI ÖLDÜ, BABA AĞIR YARALI 

Kazada anne ve 2 çocuğu olay yerinde hayatını kaybederken baba ise ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edilirken ağır yaralı olan baba ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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