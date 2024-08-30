Malatya'da katliam gibi kaza! Anne ve çocukları öldü, baba ağır yaralı

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 30 Ağustos 2024 17:03 - Güncelleme: 30 Ağustos 2024 17:10 - Güncelleme:

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen kazada bir aile yok oldu. Çapa motoru ile rayların üzerinden karşıya geçmek isteyen aileye yük treni çarptı. Kazada anne ve 2 çocuğu hayatını kaybederken baba ise ağır yaralandı.