Mehmet Şimşek'in 'Başardık' paylaşımına küfürlü cevap veren Ulaşım A.Ş. özür diledi
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Türkiye'nin gri listeden çıkarıldığını duyuran Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 'Başardık' paylaşımına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'nin X hesabından küfürlü bir cevap yazıldı. Ulaşım A.Ş., tepkilerin ardından küfürlü mesajı silerken, yeni bir mesaj daha atarak takipçilerinden özür diledi.
Türkiye, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarıldı.
Karar öncesinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından bir paylaşım yaptı.
Mehmet Şimşek'in "Başardık" paylaşımı kısa sürede 8 milyondan fazla erişim, 7 binden fazla da RT aldı.
ULAŞIM A.Ş.'DEN KÜFÜRLÜ PAYLAŞIM
Mehmet Şimşek'in paylaşımına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'nin X hesabından da küfürlü bir cevap geldi.
Küfürlü cevap kısa süre sonra silinirken, Ulaşım A.Ş. yeni bir mesaj daha atarak takipçilerinden özür diledi.
Ulaşım A.Ş'nin özür mesajı şöyle:
"Değerli takipçilerimiz, hesabımız siber saldırıya uğramış olup tarafımıza ait olmayan bir içerik yayımlandığı tespit edilmiştir. Süreci kontrol altına aldığımızı ve güvenlik önlemlerimizi güçlendirdiğimizi bilgilerinize sunarız"