Mehmet Şimşek'in 'Başardık' paylaşımına küfürlü cevap veren Ulaşım A.Ş. özür diledi

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi 28 Haziran 2024 16:05 - Güncelleme: 28 Haziran 2024 16:15 - Güncelleme:

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Türkiye'nin gri listeden çıkarıldığını duyuran Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 'Başardık' paylaşımına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'nin X hesabından küfürlü bir cevap yazıldı. Ulaşım A.Ş., tepkilerin ardından küfürlü mesajı silerken, yeni bir mesaj daha atarak takipçilerinden özür diledi.