Mersin'deki skandal görüntüler! Bakan Yerlikaya: 11 şüphelinin kimliği tespit edildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de terörist başı Öcalan sloganlarıyla halay çekenlerle ilgili açıklama yaptı. 11 şüphelinin kimliğinin tespit edildiğini belirten Yerlikaya, 9 şüphelinin yakalandığını, 1'inin firari olduğunu ve 1 şüphelinin de olaydan sonra farklı suçtan cezaevinde bulunduğunu duyurdu.
Mersin'de terör yandaşı bir grubun terörist başı 'Abdullah Öcalan' sloganları eşliğinde sahil kenarında halay çektikleri görüntülerin sosyal medyada paylaşılması büyük tepki çekmişti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili son gelişmeleri paylaştı.
Bakan Yerlikaya X hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Sosyal medyada paylaşılan ve Mersin’de çekildiği belirlenen görüntülerde bir grubun halay çekerken PKK elebaşı lehine sloganlar attığı tespit edilmişti. Mersin İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerimizce şüphelilerin tespitine yönelik çalışma yaptı. Şüphelilerin Gaziantep'ten Mersin’e geldikleri anlaşılmış, görüntülerde yer alan 11 şüphelinin kimlik tespiti yapılmıştır.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüzce; 1 şüphelinin olaydan sonra ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan tutuklandığı ve cezaevinde olduğu belirlenmiş; 9 şüpheli ise yakalanmıştır. 1 firari şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir.
Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere, silah ve mühimmatlara el konulmuştur. Şüpheliler ‘Terör Örgütünün Propagandasını Yapma (PKK/KCK’ suçundan gözaltına alınmıştır.)
Bölücü terör örgütü ve uzantılarıyla yılın 365 günü yaz kış demeden mücadele etmeye devam edeceğiz. Teröristlerin her an enselerindeyiz.