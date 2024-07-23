Mersin'deki skandal görüntüler! Bakan Yerlikaya: 11 şüphelinin kimliği tespit edildi

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi 23 Temmuz 2024 14:29 - Güncelleme: 23 Temmuz 2024 14:46 - Güncelleme:

Mersin, Terör, Örgüt, Haber

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de terörist başı Öcalan sloganlarıyla halay çekenlerle ilgili açıklama yaptı. 11 şüphelinin kimliğinin tespit edildiğini belirten Yerlikaya, 9 şüphelinin yakalandığını, 1'inin firari olduğunu ve 1 şüphelinin de olaydan sonra farklı suçtan cezaevinde bulunduğunu duyurdu.