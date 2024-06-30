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Muğla Milas'ta orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale başladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Orman Yangını, Milas, İtfaiye, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

 Muğla’nın Milas ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başladı.

Milas ilçesi Kazıklı ve Gürçamlar Mahallesi sınırında başlayan orman yangını sonrası bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ve hava aracı sevk edildi. Çıkış nedeni tespit edilemeyen orman yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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