Muğla Milas'ta orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale başladı
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
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Muğla’nın Milas ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başladı.
Milas ilçesi Kazıklı ve Gürçamlar Mahallesi sınırında başlayan orman yangını sonrası bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ve hava aracı sevk edildi. Çıkış nedeni tespit edilemeyen orman yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışması devam ediyor.
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı