Sahte dekont vurgunu! 5 kişiyi aynı yöntemle dolandırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 11 Temmuz 2025 14:37 - Güncelleme: 11 Temmuz 2025 15:37 - Güncelleme:

Bursa'da internet üzerinden satışa sunulan telefonları almak için satıcılarla buluşan şahıs, sahte dekont ile 5 kişiyi dolandırdı. Ödeme yaptığını söyleyen şahıs, 62 bin 500 TL değerinde dolandırıcılık yaptı. Ekiplerin yakaladığı şahıs tutuklandı.

Bursa'da E.S.K. (23) isimli şahıs, sosyal medya ve ilan siteleri üzerinden cep telefonu satan kişilerle iletişime geçti. Kafelerde buluştuğu 5 ayrı vatandaştan cep telefonlarını alan şüpheli, parayı IBAN üzerinden gönderdiğini ancak mesai saati dışında olduğu için ertesi gün hesaba geçeceğini söyledi. 62 BİN 500 LİRALIK DOLANDIRICILIK Müştekilere sahte veya ileri tarihli dekont gönderen şahıs, toplamda 62 bin 500 TL değerinde dolandırıcılık yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla gözaltına alınan ve hakkında 8 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mesut Şahin