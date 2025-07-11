Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Sahte dekont vurgunu! 5 kişiyi aynı yöntemle dolandırdı

Sahte dekont vurgunu! 5 kişiyi aynı yöntemle dolandırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da internet üzerinden satışa sunulan telefonları almak için satıcılarla buluşan şahıs, sahte dekont ile 5 kişiyi dolandırdı. Ödeme yaptığını söyleyen şahıs, 62 bin 500 TL değerinde dolandırıcılık yaptı. Ekiplerin yakaladığı şahıs tutuklandı.

Bursa'da E.S.K. (23) isimli şahıs, sosyal medya ve ilan siteleri üzerinden cep telefonu satan kişilerle iletişime geçti. Kafelerde buluştuğu 5 ayrı vatandaştan cep telefonlarını alan şüpheli, parayı IBAN üzerinden gönderdiğini ancak mesai saati dışında olduğu için ertesi gün hesaba geçeceğini söyledi.

62 BİN 500 LİRALIK DOLANDIRICILIK

Müştekilere sahte veya ileri tarihli dekont gönderen şahıs, toplamda 62 bin 500 TL değerinde dolandırıcılık yaptı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla gözaltına alınan ve hakkında 8 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Şimşek'ten vergi denetimi ile ilgili paylaşımKlarnet artık torununa emanet: Minik Hüsnü sahneye hazır
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Leman Dergisi'nin firari yazı işleri müdürü Aslan Özdemir gözaltına alındı - GündemFirari isim İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı!Hasat verimli geçti, 40 bin ton elde ettiler! Avrupa, Rusya, Gürcistan ve Azerbaycan'a gönderildi - GündemHasat verimli geçti, 40 bin ton elde ettiler!Bir beldemizin ismi 40 yıl sonra değişti! Bölge halkı sevinçli - GündemBir beldemizin ismi 40 yıl sonra değiştiAmcaları tarafından katledilen 2 kardeş gözyaşlarıyla defnedildi - GündemAmcaları tarafından katledilen 2 kardeş gözyaşlarıyla defnedildiDaha hasat edecekti! 23 dönüm buğday yandı, tarla küle döndü - Gündem23 dönüm buğday yandı, tarla küle döndüCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa Soykırımı mesajı: İnsanlık tarihine kara bir leke! - GündemErdoğan'dan Srebrenitsa mesajı: İnsanlık tarihine kara leke!
Sonraki Haber Yükleniyor...