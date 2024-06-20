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Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Şanlıurfa&#039;da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Demirci Mahallesi mevkisinde meydana gelen olayda, seyir halindeki sürücüsü belirlenemeyen 34 UJ 4216 plakalı otomobile, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateş açıldı.

Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - 1. Resim

Olayda Ferhat Yumru (24) ile Mehmet Y. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine ola yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ferhat Yumru (24), yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mehmet Y.'nin ise tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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