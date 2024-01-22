'Satılık Sudanlı zenci bebek' ilanı kan dondurdu

22 Ocak 2024 10:46 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 10:46

Adli makamların soruşturmaları ve güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla Türkiye’nin birçok yerinde sürekli uyuşturucu tacirlerine, çetelere geçit verilmiyor. Ancak çeteler, insan tacirleri, sosyal medya platformlarını da kullanarak uyuşturucu, silah, kadın ve çocuk pazarlamaya kalkıyor.

“Uyuşturucu Tacirleri” ve “Uyuşturucu Tedarik” adlı Telegram gruplarında Türkiye’nin dört bir yanından uyuşturucu satıcıları, ellerinde bulunan yasa dışı maddeleri pazarlarken, “ücretsiz kargo” ve “indirim” açıklamalarıyla müşteri bulmaya çalışıyor.

"ELDEN TESLİM EDERİZ"

28 binin üzerinde üyesi bulunan “Uyuşturucu Tacirleri” hesabında ot, uyarıcı hap ve kokain gibi uyuşturucu maddelerin 50 TL’den 2 bin TL’ye kadar fiyatlarla pazarlanmaya çalışıldığı görülüyor.

Kullanıcılar arasında bazı şifreli konuşmalar da dikkat çekiyor. Gruplarda yazılan, “Metin Amca” olarak yansıyan şifreli mesajlarla “Metamfetamin” maddesi pazarlanıyor. Bazı zanlılar, kurye ile olan satışlarda önden para isterken, bazıları ise alıcıların ödemeyi ürünü elden aldıklarında yapabileceğini belirtiyor.

Kimi satıcıların ise kendilerine “onaylı” diyerek Türkiye’nin 81 vilayetine hizmet verdikleri de yazışmalarda yer alıyor. Sosyal medyada özel olarak oluşturulmuş bazı sayfalarda, Türkiye’nin çeşitli illerinden fuhuş yapan kadınların tanıtımları ve kişisel bilgileri yayımlanırken, 3 bin ila 15 bin lira arasında fiyatlara silah satışı reklamı da yapılıyor.

Silahlar arasında uzun namlulu tüfekler ve tabancalar da bulunurken, silahların satıcılar tarafından çok kolay bir şekilde satılabildiği görülüyor.

'SATILIK SUDANLI ÇOCUK" İLANI

Milliyet'in haberine göre, sosyal medyadaki söz konusu sayfalarda bir kullanıcının 5 ila 7 bin dolar arasında bir fiyata, Sudanlı küçük bir çocuğu pazarladığı görülüyor. Küçük çocuğun ellerinin ve ayaklarının bağlı olduğu fotoğrafta, “Sadece Arapça konuşur. Günlük 3 ekmek, 3 bardak su ihtiyacı vardır. Yaşı 5-6 arası. Ne isterseniz yapar” deniliyor. Grubun X hesaplarında açığa çıkmasından sonra “Burada öyle bir çocuk yok, bu hesap zaten dolandırıcı” ifadeleri paylaşıldı.