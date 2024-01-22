Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    'Satılık Sudanlı zenci bebek' ilanı kan dondurdu

    Kaynak: Milliyet.com / Düzenleyen:

    Denetimleri yetersiz olan sosyal medya platformları üzerinden silah, uyuşturucu ve insan ticareti reklamları tüyler ürperten boyutlara ulaştı. Son olarak X'te gündeme gelen bir ilanda Sudanlı bir çocuğun fotoğrafı paylaşılarak, 'Satılık Sudanlı zenci' denildi. İlan açıklamasındaki ifadeler de ayrı bir kan dondurdu.

    &#039;Satılık Sudanlı zenci bebek&#039; ilanı kan dondurdu
    Gündem Haberleri  / Milliyet.com

    Adli makamların soruşturmaları ve güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla Türkiye’nin birçok yerinde sürekli uyuşturucu tacirlerine, çetelere geçit verilmiyor. Ancak çeteler, insan tacirleri, sosyal medya platformlarını da kullanarak uyuşturucu, silah, kadın ve çocuk pazarlamaya kalkıyor.

    “Uyuşturucu Tacirleri” ve “Uyuşturucu Tedarik” adlı Telegram gruplarında Türkiye’nin dört bir yanından uyuşturucu satıcıları, ellerinde bulunan yasa dışı maddeleri pazarlarken, “ücretsiz kargo” ve “indirim” açıklamalarıyla müşteri bulmaya çalışıyor.

    "ELDEN TESLİM EDERİZ"

    28 binin üzerinde üyesi bulunan “Uyuşturucu Tacirleri” hesabında ot, uyarıcı hap ve kokain gibi uyuşturucu maddelerin 50 TL’den 2 bin TL’ye kadar fiyatlarla pazarlanmaya çalışıldığı görülüyor.

    Kullanıcılar arasında bazı şifreli konuşmalar da dikkat çekiyor. Gruplarda yazılan, “Metin Amca” olarak yansıyan şifreli mesajlarla “Metamfetamin” maddesi pazarlanıyor. Bazı zanlılar, kurye ile olan satışlarda önden para isterken, bazıları ise alıcıların ödemeyi ürünü elden aldıklarında yapabileceğini belirtiyor.

    Kimi satıcıların ise kendilerine “onaylı” diyerek Türkiye’nin 81 vilayetine hizmet verdikleri de yazışmalarda yer alıyor. Sosyal medyada özel olarak oluşturulmuş bazı sayfalarda, Türkiye’nin çeşitli illerinden fuhuş yapan kadınların tanıtımları ve kişisel bilgileri yayımlanırken, 3 bin ila 15 bin lira arasında fiyatlara silah satışı reklamı da yapılıyor.

    Silahlar arasında uzun namlulu tüfekler ve tabancalar da bulunurken, silahların satıcılar tarafından çok kolay bir şekilde satılabildiği görülüyor.

    'SATILIK SUDANLI ÇOCUK" İLANI

    Milliyet'in haberine göre, sosyal medyadaki söz konusu sayfalarda bir kullanıcının 5 ila 7 bin dolar arasında bir fiyata, Sudanlı küçük bir çocuğu pazarladığı görülüyor. Küçük çocuğun ellerinin ve ayaklarının bağlı olduğu fotoğrafta, “Sadece Arapça konuşur. Günlük 3 ekmek, 3 bardak su ihtiyacı vardır. Yaşı 5-6 arası. Ne isterseniz yapar” deniliyor. Grubun X hesaplarında açığa çıkmasından sonra “Burada öyle bir çocuk yok, bu hesap zaten dolandırıcı” ifadeleri paylaşıldı.

    'Satılık Sudanlı zenci bebek' ilanı kan dondurdu

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Milliyet.com
    SudanBebekZenci
    Haberler > Gündem > 'Satılık Sudanlı zenci bebek' ilanı kan dondurdu
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sivas’ta camii içinde büyük skandal! Kuran-ı Kerim’i yere atıp ayağıyla bastı - GündemKuran-ı Kerim’i yere atıp ayağıyla bastıÇengel-6 operasyonunda 2 kişi suç üstü yakalandı: 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi - GündemÇengel 6 operasyonu: 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildiPKK'ya ağır darbe! Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 14 terörist öldürüldü - GündemFırat Kalkanı bölgesinde 14 terörist öldürüldüAntalyalılar şaşkın! Termometre 17 dereceyi gösteriyordu, sokaklar bembeyaz oldu - GündemAntalyalılar şaşkın! Termometre 17 dereceyi gösteriyordu, sokaklar bembeyaz olduFatih Selek yazdı: Sözcü o haberi niye yaptı? - GündemSözcü o haberi niye yaptı?Sosyal medyada viral olmuştu, drone videosunun aslı ortaya çıktı - GündemDrone videosunun aslı ortaya çıktıMuş'ta yoğun kar ve tipide mahsur kalan 22 araçtaki 69 kişi kurtarıldı - GündemYoğun kar ve tipide mahsur kalan 22 araç kurtarıldıZonguldak’ta faciadan kıl payı dönüldü! Dev kaya parçaları yola düştü - GündemZonguldak’ta faciadan kıl payı dönüldü! Dev kaya parçaları yola düştüİstanbul'da göçmen kaçakçılarına Kalkan-10 operasyonu: 9 kişi yakalandı - GündemGöçmen kaçakçılarına geçit yok: Çok sayıda kişi yakalandıKaraköy’de can panzarı! Vapurdan dengesini kaybedip denize düştü - GündemKaraköy’de can panzarı! Vapurdan dengesini kaybedip denize düştü
    Sonraki Haber Yükleniyor...