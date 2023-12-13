Seçil Erzan davasında yeni gelişme! Fon vurgunu şikayetçilerin başvurusu reddedildi

13 Aralık 2023 14:37 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 14:41

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eski bankacı Seçil Erzan'ın "yüksek kar getirisi bulunan güvenilir fon" vaadiyle dolandırıcılık yaptığı davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 19 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan’ın davasında yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Davanın şikayetçileri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) takipsizlik kararının iptali için İdare Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın takipsizlik kararında, BDDK'nın yazılı başvuru şartının yerine getirilmediği belirtilmişti.

Fernando Muslera, Selçuk İnan, Emre Çolak, Emrah Çolak, Musa Mert Çetin ve iş insanı İsmail İbrahim Çağlar'ın avukatları, İdare Mahkemesi'ne başvurarak yürütmenin durdurulması talebinde bulundu. Ancak mahkeme, yapılan itirazı reddetti. Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda, muhakeme şartının gerçekleşmediği ve itiraz nedenlerinin yerinde olmadığı belirtildi.

TAKİPSİZLİK KARARINA İTİRAZ EDİLDİ

Bazı müştekiler tarafından savcılığın "bankacılık zimmeti" suçundan verdiği takipsizlik kararına itiraz edilmişti. İstanbul 4.Sulh Ceza Hakimliği konuya ilişkin, dosyada bulunan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) "Kanun'un 162.maddesi kapsamında yazılı başvuruda bulunulmasına yer olmadığına" dair yazısı karşısında muhakeme şartının gerçekleşmediğini ve itiraz nedenlerinin yerinde olmadığını belirtti. Mahkeme, bu çerçevede yapılan itirazın reddine karar verdi. Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda kesin, kanun yolu kapalı olmak üzere karar verildiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, eski bankacı Seçil Erzan'ın bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı, müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle geri iade edeceğini bildirdiği belirtiliyor. İddianamede, Çeviker'e para karşılığında verilen yazılı evrakların ardından ulaşılamayan Erzan'a, durumu bankaya bildiren Çeviker'in suç duyurusunda bulundu.

Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından kişilere, yüksek kar vaadiyle güvenilir bir fon bulunduğunu söyleyerek, kamuoyunda tanınan isimlerin bu fona dahil olduğunu iddia ederek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği belirtildi. Ancak gerçekte böyle bir fonun bulunmadığının tespit edildiği ifade edilen iddianamede, Erzan'ın müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturarak, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atarak dolandırıcılık yaptığı bildirildi.

216 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 66 yıldan 216 yıla kadar hapis cezası istendiği iddianamede, diğer sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün de aynı suçlardan 3 yıl ile 65 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep ediliyor. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etmiş ve tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı 12 Ocak 2024'e ertelemişti.