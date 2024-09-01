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SİHA tespit etti, ATAK devreye girdi! 'Gürz-11' operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
SİHA tespit etti, ATAK devreye girdi! &#039;Gürz-11&#039; operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Mardin'in Nusaybin ilçe kırsalında düzenlenen 'Gürz-11' operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

 

Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor. SİHA'lar tarafından yapılan arazi taramasında teröristlerin tespit edilmesiyle birlikte ATAK helikopterleri devreye girdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında jandarma tarafından bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen 'Gürz-11' operasyonunda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi ve detayları paylaştı.

ARAZİ TARAMASINDA TESPİT EDİLDİLER

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucu, J-SİHA tarafından yapılan arazi taramasında 2 bölücü terör örgütü mensubunun tespit edildiğini belirtti.

Bunun üzerine 'Gürz-11' operasyonunun başlatıldığını ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"J-SİHA, Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle JOPER ve Jandarma Komando timleriyle gerçekleştirilen operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu teröristler silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Söz konusu teröristlerin kimlik ve katıldıkları eylemlerin tespit çalışmalarının devam ettiğini aktaran Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadesini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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