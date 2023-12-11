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    • Haberler > Gündem > Şırnak'ta korkutan deprem (AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi)

    Şırnak'ta korkutan deprem (AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi)

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Şırnak&#039;ta korkutan deprem (AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi)
    Deprem, Şırnak, Adaf, Kandilli Rasathanesi

    Şırnak merkezde deprem meydana geldi. Kentte 3.5 büyüklüğünde gerçekleşen depremin ardından kısa süreli panik yaşandı.

    Deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin muhtelif noktalarından depremler gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Şırnak sallandı.

    3.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yerin 4 kilometre derinliğinde Şırnak kent merkezinde 3.5 büyüklüğünde depremin meydana geldiği belirtildi.

    KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

    Kentte herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi. Ancak deprem sonrası yerel halk arasında kısa süreli bir korku oluştu.

    Şırnak'ta korkutan deprem (AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi)

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

     

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