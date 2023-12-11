Şırnak'ta korkutan deprem (AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi)

11 Aralık 2023 16:53 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 16:54

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin muhtelif noktalarından depremler gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Şırnak sallandı.

3.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yerin 4 kilometre derinliğinde Şırnak kent merkezinde 3.5 büyüklüğünde depremin meydana geldiği belirtildi.

KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Kentte herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi. Ancak deprem sonrası yerel halk arasında kısa süreli bir korku oluştu.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...