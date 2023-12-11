Şırnak'ta korkutan deprem (AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi)
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Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Şırnak merkezde deprem meydana geldi. Kentte 3.5 büyüklüğünde gerçekleşen depremin ardından kısa süreli panik yaşandı.
Deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin muhtelif noktalarından depremler gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Şırnak sallandı.
3.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yerin 4 kilometre derinliğinde Şırnak kent merkezinde 3.5 büyüklüğünde depremin meydana geldiği belirtildi.
KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI
Kentte herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi. Ancak deprem sonrası yerel halk arasında kısa süreli bir korku oluştu.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...