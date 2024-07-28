Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan 23 şüpheliden 15'i tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformları üzerinden bölücü terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 23 şüpheliden 15'inin tutuklandığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medya platformları üzerinden bölücü terör örgütü propagandası yapan, terör örgütünü övücü ve destekleyici faaliyetlerde bulunanlarla ilgili Türkiye genelinde Cumhuriyet başsavcılıklarınca soruşturmalar yürütüldüğünü belirtti.

İstanbul'da gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'inin tutuklandığını, 7'si hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini aktaran Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Siirt'te ise gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanmış, 1'i hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan girişimler asla hedefine ulaşamayacaktır."