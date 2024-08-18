Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Kırlangıç'tan İsrail'e misilleme mesajı! İran'ı beklemek mantıklı değil
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İsrail'in düzenlediği İsmail Heniyye suikastı sonrası Tahran hükümetinin yapacağı misillemeye yönelik tartışmalar devam ederken Türkiye'den yapılan açıklama dikkat çekti. Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç, İran’a söyleyecek bir şey olmadığını ve kendi kararlarını vereceklerini vurgulayarak "İran ne yapacak' diye beklemek mantıklı değil, sonuçta Haniye, İran devlet adamı değildi" dedi.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye İran'ın başkenti Tahran'da işgalci İsrail tarafından düzenlenen suikast sonucu şehit edildi.
İran, suikastın ardından "Heniyye'ye yönelik suikast, devlet terörünün tezahürü olup, uluslararası toplumun Siyonist rejimin süregelen suçları ve uluslararası düzenlemeleri açık ve art arda ihlalleri karşısında sessiz kalmasının sonuçlarından biridir" açıklamasında bulundu.
İRAN'DAN İNTİKAM VURGUSU
İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, Heniyye'nin suikasta uğramasına ilişkin "Suikasta cevap, elbette özel bir operasyonla olacaktır." ifadeleri kullanarak, operasyonun "sert" ve suçluyu derinden pişmanlığa uğratacağını belirtti.
TÜRKİYE'DEN 'İRAN'I BEKLEMEK ANLAMSIZ' AÇIKLAMASI
Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç, İsmail Heniyye'nin suikastı sonrası İran'dan beklenen intikam operasyonuna yönelik değerlendirmelerde bulundu. Kırlangıç, "Bizim İran’a söyleyecek bir şeyimiz yok. İran’a ‘Askeri cevap vermeyin’ diyen ülkelerin bir önerisi yok. İran kendi kararını verecek" diye konuştu.
Heniyye'nin İran'dan suikasta uğraması onu İranlı bir devlet adamı yapmaz vurgusunda bulunan Kırlangıç "'İran ne yapacak' diye beklemek mantıklı değil" açıklamasında bulundu.