Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Kırlangıç'tan İsrail'e misilleme mesajı! İran'ı beklemek mantıklı değil

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi 18 Ağustos 2024 15:01 - Güncelleme: 18 Ağustos 2024 15:48 - Güncelleme:

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İsrail'in düzenlediği İsmail Heniyye suikastı sonrası Tahran hükümetinin yapacağı misillemeye yönelik tartışmalar devam ederken Türkiye'den yapılan açıklama dikkat çekti. Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç, İran’a söyleyecek bir şey olmadığını ve kendi kararlarını vereceklerini vurgulayarak "İran ne yapacak' diye beklemek mantıklı değil, sonuçta Haniye, İran devlet adamı değildi" dedi.