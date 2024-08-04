Temel Kotil'in yeni görevi belli oldu! Artık Çalık Enerji'nin CEO'su

Son olarak Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Genel Müdürü olarak görev yapan Temel Kotil'in yeni görev yeri belli oldu. Kotil, Çalık Holding'in şirketlerinden Çalık Enerji'nin yeni Üst Yöneticisi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çalık Holding'in enerji sektöründe EPC projeleri, yenilenebilir enerji yatırımları, dağıtım ve perakende alanlarındaki faaliyetlerini yürüten dünyanın önde gelen enerji şirketleri arasında yer alan Çalık Enerji'de üst düzey atama gerçekleşti.

TEMEL KOTİL KİMDİR?

1959 yılında doğan Kotil, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak Mühendisliği bölümünden 1983 yılında mezun olmuş, 1986'da ABD'nin Ann Arbor kentindeki Michigan Üniversitesi'nin "Uçak Mühendisliği" bölümünde yüksek lisansını, 1987'de de aynı üniversitede Makine Mühendisliği dalında ikinci yüksek lisansını, 1991'de de yine Michigan Üniversitesinde "Makine Mühendisliği" bölümünde doktorasını tamamlamıştır.

Kotil, 1991-93 yılları arasında İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde Havacılık ve İleri Kompozit Laboratuarlarının kuruculuğu ve yöneticiliğini yapmıştır. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde Yardımcı Doçent ve Doçent olarak hizmet veren Kotil, aynı fakültede Bölüm Başkan Yardımcılığı ve 1993-94 yıllarında da Fakülte Dekan yardımcılığı görevlerini yürütmüştür.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı olarak görev yaptıktan sonra, 2001 yılında ABD'de Illinois Üniversitesinde misafir profesör olarak hizmet vermiş ve daha sonra New York'ta AIT Inc'de Araştırma ve Mühendislik Bölümü Başkanlığını yürütmüştür.

2003 yılında THY'deki kariyerine Teknik Genel Müdür Yardımcısı olarak başlayan Kotil, 2005 yılında THY Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, 2015 yılında da THY Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine atanmıştır. 2006 yılında IATA Yönetim Kurulu Üyeliğine, 2010 yılında yönetim kurulu üyeliğine seçildiği Avrupa Havacılık Birliğinin (Association of European Airlines-AEA) 2012 yılında başkan yardımcısı, 2013 yılında da başkan olmuştur. 2014 yılında DEIK Türkiye-Amerika İş Konseyi Yürütme Kurulu'na üye olmuştur.

Evli ve dört çocuk babası olan Kotil'in birçok araştırma ve bilimsel yayını vardır.