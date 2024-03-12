'Türkiye'de bir Müslüman, bir Hıristiyan'ı bıçaklayarak öldürdü' iddiası... İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, X hesabından sosyal medyada paylaşılan "Türkiye'de bir Müslüman, bir Hıristiyan'ı bıçaklayarak öldürdü" iddiasına ilişkin açıklama yaptı. "Bahse konu görüntülerin İslamofobik propaganda amacıyla yanlış bilgilerle servis edildiği tespit edilmiştir." denilen açıklamada, "Bahse konu görüntüler, daha önce de farklı iddialarla sosyal medyada dolaşıma sokulmuş, olayın aslı 28 Mayıs 2023 tarihinde Merkezimizce kamuoyu ile paylaşılmıştır." denildi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, X hesabından sosyal medyada paylaşılan "Türkiye'de bir Müslüman, bir Hıristiyan'ı bıçaklayarak öldürdü" iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Türkiye'de bir Müslüman, bir Hıristiyan'ı bıçaklayarak öldürdü” iddiası doğru değildir. Bahse konu görüntülerin İslamofobik propaganda amacıyla yanlış bilgilerle servis edildiği tespit edilmiştir.

"İddiaya konu görüntülerdeki olay Aydın'ın Efeler ilçesinde, 2023 yılının Şubat ayında yaşanmıştır. Olay, hapisten yeni çıktığı tespit edilen T.E. ile uyuşturucu ve diğer suçlar olmak üzere çeşitli sabıkalarının bulunduğu öğrenilen A.Y. arasında meydana gelmiştir.

Şüpheli T.E. kısa sürede gözaltına alınmış, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Yaralanan A.Y. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir.

Bahse konu görüntüler, daha önce de farklı iddialarla sosyal medyada dolaşıma sokulmuş, olayın aslı 28 Mayıs 2023 tarihinde Merkezimizce kamuoyu ile paylaşılmıştır."