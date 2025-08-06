Türkiye'nin en sıcak yeri! Termometre 54 dereceyi gösterdi
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde hava sıcaklığı insanları hayattan bezdirdi. Belediye önünde bulunan termometre bugün 54 dereceyi gösterdi.
Eskişehir’de hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken Sarıcakaya ilçesinde termometreler 54 dereceyi gösterdi.
HAYAT DURMA NOKTASINA GELDİ
Yüksek sıcaklık ilçede hayatı neredeyse durma noktasına getirdi. Vatandaşlar sıcak havadan korunmak için bol bol su tüketmeye yöneldi. Mecburen dışarı çıkanlar ise kendilerini gölgelik alanlara attı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mesut Şahin