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Türkiye'nin en sıcak yeri! Termometre 54 dereceyi gösterdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Türkiye&#039;nin en sıcak yeri! Termometre 54 dereceyi gösterdi
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde hava sıcaklığı insanları hayattan bezdirdi. Belediye önünde bulunan termometre bugün 54 dereceyi gösterdi.

Eskişehir’de hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken Sarıcakaya ilçesinde termometreler 54 dereceyi gösterdi.

HAYAT DURMA NOKTASINA GELDİ 

Yüksek sıcaklık ilçede hayatı neredeyse durma noktasına getirdi. Vatandaşlar sıcak havadan korunmak için bol bol su tüketmeye yöneldi. Mecburen dışarı çıkanlar ise kendilerini gölgelik alanlara attı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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