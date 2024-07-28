Viranşehir sahilinde Afgan sığınmacılar Türk vatandaşlarına mı saldırdı? Açıklama geldi

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi 28 Temmuz 2024 13:13 - Güncelleme: 28 Temmuz 2024 13:24 - Güncelleme:

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Mersin'nin Mezitli ilçesine bağlı Viranşehir'de bir grup Afgan'ın elinde tırmık ve küreklerle Türklere saldırdığı haberlere İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. Açıklamada, "Mekanın işletmecisi ve çalışanları ile Alman vatandaşı 3 turist arasında kavga çıkmıştır. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine intikal etmiş ve kavgaya müdahale edilmiştir." denildi.

Sosyal medyada yayınlanan bir video X platformunda kısa sürede TT oldu. İddiaya göre Mersin'in Mezgitli ilçesine bağlı Viranşehir'deki bir plajda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından bir grup Afgan'ın eline tırmık ve kürekleri alarak Türk vatandaşlarına saldırdığı iddia edildi. GÜNDEM OLAN İDDİA YALANLANDI Konuyla ilgili İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi X hesabından şu açıklamayı yaptı: "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Viranşehir sahilinde Afgan sığınmacılar Türk vatandaşlarına saldırdı.” iddiası doğru değildir. 27 Temmuz 2024 tarihinde Mersin’in Mezitli İlçesi Soli sahilinde bir mekanın işletmecisi ve çalışanları ile Alman vatandaşı 3 turist arasında kavga çıkmıştır. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine intikal etmiş ve kavgaya müdahale edilmiştir. Kavganın tarafları gerekli işlemler için Tece Şehit Fırat Palamut Polis Merkezine götürülerek gerekli tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyunu provoke etmeye yönelik paylaşımlara itibar etmeyiniz."