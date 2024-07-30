Yüzyıllar sonra Aydın'da bulundu! Zeus'un mermer başındaki işçilik dikkat çekiyor

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 30 Temmuz 2024 14:27 - Güncelleme: 30 Temmuz 2024 14:50 - Güncelleme:

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın'da bulunan Aphrodite Tapınağının 50 metre batısında yüzyıllar sonra bulunan Kolosal Zeuz Başı'nın Yunan mitolojisinde en güçlü ve önemli tanrı olan Zeus'un ihtişamını sergilediğini açıkladı.