Zorunlu lise eğitimi 2 yıla mı düşecek? Bakan Tekin'den açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 4 yıllık zorunlu lise eğitiminin 2 yıla düşürülmesine yönelik söylemlerin artmasının ardından konuyla ilgili bir açıklama yaptı. "Türkiye'deki beklentilere bakıyoruz, kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz." diyen Bakan Tekin, "Bu konuda kamuoyunda bir talep olursa biz de ilgili birimlerimizle beraber oturur değerlendiririz" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. 4 yıllık zorunlu lise eğitiminin 2 yıla düşürülmesiyle ilgili bir çalışma olup olmadığı sorusuna cevap veren Tekin, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"TALEP OLURSA OTURUR DEĞERLENDİRİRİZ"

Bakan Tekin konuyla ilgili, "Türkiye'de ortalama eğitim süresiyle ilgili rakamlara bakıyoruz, uluslararası göstergelere bakıyoruz, Türkiye'deki beklentilere bakıyoruz, kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz. Bu konuda kamuoyunda bir talep olursa biz de ilgili birimlerimizle beraber oturur değerlendiririz. Nihayetinde bu yasama organının yetkisinde. Biz de değerlendirmelerimizi yasama organına bildiririz." dedi.

"BİZDE TARTIŞMALARI SİZLER GİBİ İZLİYORUZ"

Tekin sözlerine şöyle devam etti: "Ama şu anda biz sadece kamuoyundaki tartışmaları sizler gibi izliyoruz, raporları okuyoruz. Bu raporlardaki ifadeleri bilim insanları, akademisyen ve öğretmen arkadaşlarımız, bakanlıktaki ilgili birimler değerlendiriyorlar. En son bir karara varırsak bu kararı ilgili siyasi mekanizmalarla paylaşırız"