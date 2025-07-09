Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Zorunlu lise eğitimi 2 yıla mı düşecek? Bakan Tekin'den açıklama

Zorunlu lise eğitimi 2 yıla mı düşecek? Bakan Tekin'den açıklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Zorunlu lise eğitimi 2 yıla mı düşecek? Bakan Tekin&#039;den açıklama
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 4 yıllık zorunlu lise eğitiminin 2 yıla düşürülmesine yönelik söylemlerin artmasının ardından konuyla ilgili bir açıklama yaptı. "Türkiye'deki beklentilere bakıyoruz, kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz." diyen Bakan Tekin, "Bu konuda kamuoyunda bir talep olursa biz de ilgili birimlerimizle beraber oturur değerlendiririz" ifadelerini kullandı. 

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. 4 yıllık zorunlu lise eğitiminin 2 yıla düşürülmesiyle ilgili bir çalışma olup olmadığı sorusuna cevap veren Tekin, dikkat çeken açıklamalar yaptı. 

"TALEP OLURSA OTURUR DEĞERLENDİRİRİZ" 

Bakan Tekin konuyla ilgili, "Türkiye'de ortalama eğitim süresiyle ilgili rakamlara bakıyoruz, uluslararası göstergelere bakıyoruz, Türkiye'deki beklentilere bakıyoruz, kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz. Bu konuda kamuoyunda bir talep olursa biz de ilgili birimlerimizle beraber oturur değerlendiririz. Nihayetinde bu yasama organının yetkisinde. Biz de değerlendirmelerimizi yasama organına bildiririz." dedi.

"BİZDE TARTIŞMALARI SİZLER GİBİ İZLİYORUZ" 

Tekin sözlerine şöyle devam etti: "Ama şu anda biz sadece kamuoyundaki tartışmaları sizler gibi izliyoruz, raporları okuyoruz. Bu raporlardaki ifadeleri bilim insanları, akademisyen ve öğretmen arkadaşlarımız, bakanlıktaki ilgili birimler değerlendiriyorlar. En son bir karara varırsak bu kararı ilgili siyasi mekanizmalarla paylaşırız"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kızıldeniz’de tansiyon yükseliyor! Bilanço ağırlaştı: Yunan gemisini kurtarmak için harekete geçtiler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Evin damında dehşet anları! Gelen seslerden sonra brandayı kestiler, içinden çıkanlar korkuttu - GündemEvin damında dehşet anları! Seslerden sonra brandayı kestiler: İçinden...Yangın faciası davasında 3'üncü gün! Otel müdürünün savunması tepki çekti: Yetkim yok - GündemYangın faciasında skandal savunma: Yetkim yokBakan Ersoy duyurdu: Ankara '2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti' seçildi! - GündemAnkara 'Türk Dünyası Turizm Başkenti' seçildiBakan Tunç-İmralı Heyeti görüşmesi... Yeni tarih açıklandı - GündemBakan Tunç yeni tarihi açıkladıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar - Gündem"Beklenen tarihi müjdeyi vereceğiz"Sokak köpeği ayağını dakikalarca bırakmadı! Hem çatlak hem de kırık var - GündemSokak köpeği ayağını dakikalarca bırakmadı!
Sonraki Haber Yükleniyor...