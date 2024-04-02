2000 sonrası kademeli emeklilik tablosu

2000 sonrası kademeli emeklilik çizelgesi arama motorlarında sorgulanıyor. Yeni kademeli emeklilik sisteminde 2000 sonrasının maaşa bağlanması bekleniyor. Kademeli emeklilik sigorta primi ve SGK giriş tarihi açısından yeni düzenlemelerin kapısını açacak. Yasalaşması halinde kademeli emeklilik 1999 ile 2008 yılları arasında çalışanları kapsayacak. İşte Kademeli emeklilik tablosu 2024...

Yapılan çalışmanın onaylanması halinde, 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlar, istenen koşulları sağladıkları taktirde emekli olabilecekler. Yeni kademeli emeklilik sisteminde 2000 sonrası maaşa bağlanması bekleniyor. 1999 ile 2008 yılları arasında ilk defa sigortalı olanlar için emeklilik hesaplamaları ve 2000 sonrası kademeli emeklilik çizelgesi haberimizde...

2000 SONRASI KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU

Ülkemizde 1999 ile 2008 yılları arasında ilk defa sigortalı olanlar için emeklilik hesaplamaları başladı. 2000 sonrası sigortalı olanların en merak ettiği Kademeli emeklilik ne zaman hayata geçecek, sorusu sıklıkla sorgulanıyor.

Yapılan çalışmanın onaylanması halinde, 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlar, emekli olabilecekler. 9 Eylül 1999 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6250 prim günü, erkekler için 45 yaş ve 6250 prim gün şartı aranacak.

Kademeli emeklilikte, emeklilik yaşı ve prim gün sayısı yerine, her iki şartın da kademeli olarak doldurulması gerekir. İşte 2000 sonrası kademeli emeklilik çizelgesi...

KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU

9 Eylül 1999 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.250 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.250 pirim gün şartı aranacak.

2000 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.325 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.325 pirim gün şartı aranacak.

2001 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.400 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.400 pirim gün şartı aranacak.

2002 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.475 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.475 pirim gün şartı aranacak.

2003 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 44 yaş ve 6.550 pirim günü, erkekler için 46 yaş ve 6.550 pirim gün şartı aranacak.

2004 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 45 yaş ve 6.625 pirim günü, erkekler için 47 yaş ve 6.625 pirim gün şartı aranacak.

2005 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 46 yaş ve 6.700 pirim günü, erkekler için 48 yaş ve 6.700 pirim gün şartı aranacak.

2006 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 47 yaş ve 6.775 pirim günü, erkekler için 49 yaş ve 6.775 pirim gün şartı aranacak.

2007 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 48 yaş ve 6.850 pirim günü, erkekler için 50 yaş ve 6.850 pirim gün şartı aranacak.

2008 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 49 yaş ve 6.925 pirim günü, erkekler için 51 yaş ve 6.925 pirim gün şartı aranacak.