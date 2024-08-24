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Bakanlık duyurdu... SOLOTÜRK ne zaman gösteri uçuşu yapacak?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bakanlık duyurdu... SOLOTÜRK ne zaman gösteri uçuşu yapacak?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, SOLOTÜRK'ün yeni gösteri uçuşunu sosyal medya hesabından paylaştı.

SOLOTÜRK pilotlarının, F-16 uçaklarının sergileyeceği akrobatik gösteri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünü ve yeteneklerini gözler önüne serecek.

Bakanlık duyurdu... SOLOTÜRK ne zaman gösteri uçuşu yapacak? - 1. Resim

Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında SOLOTÜRK gösterisinin 30 Ağustos'ta saat 18.00'de Yenikapı Meydanı üzerinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakanlık duyurdu... SOLOTÜRK ne zaman gösteri uçuşu yapacak? - 2. Resim

SOLOTÜRK NE ZAMAN GÖSTERİ UÇUŞU YAPACAK?

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "SOLOTÜRK 30 Ağustos'ta İstanbul'da." ifadesi kullanıldı.

Gösteri uçuşunun Yenikapı Meydanı'nda saat 18.00'de gerçekleştirileceği bildirildi.

Bakanlık duyurdu... SOLOTÜRK ne zaman gösteri uçuşu yapacak? - 3. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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