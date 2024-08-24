Bakanlık duyurdu... SOLOTÜRK ne zaman gösteri uçuşu yapacak?
Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, SOLOTÜRK'ün yeni gösteri uçuşunu sosyal medya hesabından paylaştı.
SOLOTÜRK pilotlarının, F-16 uçaklarının sergileyeceği akrobatik gösteri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünü ve yeteneklerini gözler önüne serecek.
Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında SOLOTÜRK gösterisinin 30 Ağustos'ta saat 18.00'de Yenikapı Meydanı üzerinde gerçekleştirileceğini duyurdu.
SOLOTÜRK NE ZAMAN GÖSTERİ UÇUŞU YAPACAK?
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "SOLOTÜRK 30 Ağustos'ta İstanbul'da." ifadesi kullanıldı.
Gösteri uçuşunun Yenikapı Meydanı'nda saat 18.00'de gerçekleştirileceği bildirildi.
Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi