Bakanlık duyurdu... SOLOTÜRK ne zaman gösteri uçuşu yapacak?

2024-2025 eğitim öğretim yılı başlıyor! Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan açıkladı...

İhlas Vakfı öğrenci yurtları için başvuru süreci başladı! Son gün ne zaman?

Üniversite öğrencileri dikkat! KYK yurt başvuruları ne zaman bitiyor?

8 yaşındaki Narin Güran bulundu mu? Tüm birimler seferber oldu