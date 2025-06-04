Devin Özek kimdir, aslen nereli? Kariyeri ve biyografisi

Fenerbahçe futbol direktörlüğü görevine getirilen Devin Özek kariyeri, memleketi ile dikkat çekiyor. Bayern Leverkusen'in eski yöneticisi olan Devin Özek kimdir, aslen nereli merak ediliyor.

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu için sportif direktör Devin Özek ile anlaştı. Genç yaşına rağmen Avrupa futbolunda adından söz ettiren Devin Özek kariyeri dikkat çekiyor.

DEVİN ÖZEK KİMDİR?

Devin Özek, Avrupa futbolunda yetkin bir futbol yöneticisi olarak tanınan, Türk-Alman kökenli bir isim. 2016’da 21 yaşında aktif futbolculuk kariyerini bıraktıktan sonra 2017’de Simon Rolfes’in sahibi olduğu Rolfes & Elsässer şirketinde scout ve futbol kariyeri yöneticisi olarak çalışmaya başladı.

2021’de Bayer Leverkusen’de scout olarak göreve başlayan Özek, kısa sürede uluslararası ilişkiler sorumlusu ve ardından sportif direktör yardımcısı pozisyonlarına yükseldi.

Özellikle Alejandro Grimaldo ve Victor Boniface gibi transferlerdeki başarısı ve Moussa Diaby’nin Aston Villa’ya satışındaki rolüyle dikkat çekti.

Özek'in Bayer Leverkusen’in 2023-2024 Bundesliga şampiyonluğunda ve Xabi Alonso’nun teknik direktör olarak atanmasında rol oynadığı biliniyor.

DEVİN ÖZEK ASLEN NERELİ, TÜRK MÜ?

Devin Özek, Alman bir anne ve Türk bir babanın çocuğu olarak Almanya’nın Münih kentinde dünyaya geldi. Çift vatandaşlığa sahip olan Özek, hem Alman hem de Türk uyrukludur.

DEVİN ÖZEK KAÇ YAŞINDA?

20 Mart 1995 doğumlu olan Devin Özek, 2025 yılı itibarıyla 30 yaşında. Genç yaşına rağmen Avrupa futbolunda önemli bir kariyer inşa etti.