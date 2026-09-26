Havaların serinlemesiyle birlikte pastırma yazı tarihleri de gündem oldu. Halk arasında "pastırma yazı" olarak anılan dönemde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıkları, kısa süreliğine yazdan kalma günler yaşatacak. Peki, havalar ne zaman ısınacak? Pastırma yazı hangi tarihlerde başlayıp/bitecek?

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Sonbaharın gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının yeniden artacağı tarih merak konusu oldu. Sonbaharın son dönemlerinde yaşanan yaza benzer iyi havalar, halk arasında "pastırma yazı" olarak biliniyor. Pastırma sıcaklarının etkili olduğu dönem genellikle 5 ila 15 gün arasında değişir.

PASTIRMA YAZI HANGİ TARİHLERDE?

Kesin bir başlangıç tarihi bulunmayan pastırma yazı çoğunlukla ekim sonu ile kasımın ilk yarısında etkili oluyor ve hava koşullarına bağlı olarak birkaç günden yaklaşık bir haftaya kadar sürebiliyor. Meteorolojik öngörüler, sıcaklık artışının 25 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında görülmesine işaret ediyor.

Havalar ne zaman ısınacak? Pastırma yazı tarihleri

PASTIRMA YAZI NASIL OLUŞUR?

Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşmaya neden olan önemli sıcaklık değişimleridir. Sonuçta havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.

Bazı yıllar hiç yaşanmazken bazen de yılda birden fazla olan pastırma yazında, yüksek basınç etkisiyle gündüzler güneşli ve mevsim normallerine göre sıcak geceler ise ayaz sebebiyle soğuk oluyor. Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.

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