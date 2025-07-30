İlhami Giray Şahin kimdir? İlhami Giray Şahin'in biyografisi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan yardımcılığı görevine İlhami Giray Şahin atandı. Bir dönem TBMM'de çalışan İlhami Giray Şahin son olarak Yeni Dünya Vakfı Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği yapıyordu. İşte, İlhami Giray Şahin'in biyografisi...

İlhami Giray Şahin'in kim olduğu ve mesleki kariyeri, Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnamenin ardından merak konusu oldu. Yeni atama kararına göre İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir görevden alındı ve İlhami Giray Şahin bu göreve atandı.

İLHAMİ GİRAY ŞAHİN KİMDİR?

Ankara'da 1982'de doğan Şahin, Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü'nden mezun oldu.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'nde Ekonomi ve Hukuk Fakültesi'nde İşletme (MBA) yüksek lisansını yapan Şahin, sırasıyla Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bankacılık ve Finans Eğitimi ve Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beşeri ve İktisadi Coğrafya yüksek lisans programlarında öğrenim gördü.

Geçmişte TBMM AK Parti Grup Başkanlığı'nda Ekonomi Müşaviri ve TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenen Şahin, son olarak Yeni Dünya Vakfı Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği yapıyordu.