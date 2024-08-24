Kilo vermek için ameliyat olmuştu! Neslihan Yılmaz'ın ailesi doktordan şikayetçi

26 yaşındaki Neslihan Yılmaz, Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir özel hastanede kilo vermek amacıyla geçirdiği mide küçültme ameliyatının ardından rahatsızlanarak iki kez daha ameliyat edilmek zorunda kaldı. Genç kız, bu operasyonların ardından maalesef hayatını kaybederken, ailesi ise doktor ve hastane hakkında şikayette bulundu.

Samsun'un Terme ilçesinde yaşayan ve Ankara'da çağrı merkezinde çalışan Neslihan Yılmaz, fazla kilolarından kurtulmak amacıyla Fatsa'daki özel bir hastanede ameliyat olma kararı aldı. 27 Mayıs 2024 tarihinde yapılan tahlillerin ardından aynı gün ameliyat edilen Yılmaz, operasyon sonrası 3 gün hastanede kaldı ve sonrasında taburcu edildi.

Ancak eve döndükten sonra tekrar rahatsızlanan Yılmaz, hastaneye geri döndü. 12 ve 17 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleşen ve her biri yaklaşık 5 saat süren iki operasyonun ardından Neslihan Yılmaz, 21 Haziran 2024 tarihinde vefat etti.

NESLİHAN YILMAZ KİMDİR, NEDEN AMELİYAT OLDU?

Neslihan Yılmaz, Samsun'un Terme ilçesinde yaşayan, 26 yaşında genç bir kadındı. Ankara'da çağrı merkezinde çalışan Yılmaz, fazla kilolarından kurtulmak amacıyla Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Özel Medi-Tech Hastanesi'nde mide küçültme operasyonu geçirmeye karar verdi. Ameliyat öncesinde yapılan tahlillerin ardından, 27 Mayıs 2024 tarihinde operasyon gerçekleştirildi.

Ameliyatın ardından Neslihan Yılmaz, hastanede 3 gün kaldıktan sonra taburcu edildi. Ancak eve döndüğünde rahatsızlanan Yılmaz, yeniden hastaneye gitmek zorunda kaldı. Doktorunun su içmesine bağladığı rahatsızlıkları devam etti ve 12 ile 17 Haziran tarihlerinde, her biri yaklaşık 5 saat süren iki ameliyat daha geçirdi. Ancak durumunda bir iyileşme olmadı ve Yılmaz, 21 Haziran 2024 tarihinde hayatını kaybetti.

AİLESİ NEDEN ŞİKAYETÇİ OLDU?

Neslihan Yılmaz’ın ailesi, kızlarının ölümünden sonra operasyonu gerçekleştiren doktor ve hastane yönetiminden şikayetçi oldu. Anne Zübeyde Yılmaz, kızının ameliyat öncesi bazı değerlerinin yüksek çıktığını ve anestezi doktorunun bu yüzden ameliyata izin vermediğini, ancak operasyonu gerçekleştiren doktorun anestezi uzmanını ikna ederek ameliyatı gerçekleştirdiğini iddia etti. Aile, bu süreçte kızlarının sağlığına dair yeterli bilgilendirme yapılmadığını ve ameliyat sonrası süreçte birçok aksaklık yaşandığını belirtti.

Hastane yetkilileri, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmak istemediklerini belirtti.

Neslihan Yılmaz’ın kardeşi Mihriban Yılmaz, ablasının büyük umutlarla bu yola çıktığını ancak sonradan çok pişman olduğunu ve üzüldüğünü ifade etti. Mihriban Yılmaz, Türk adaletine güvendiklerini ve gerekli adımların atılmasını beklediklerini belirtti.