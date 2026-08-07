Kızılay AVM'de başlayan kapsamlı yenileme çalışmaları gündeme geldi. Binada yürütülecek güçlendirme ve renovasyon süreci nedeniyle AVM'nin son durumu araştırılırken Kızılay Metro İstasyonu'nu kullanan vatandaşları ilgilendiren duyuru EGO Genel Müdürlüğü'nden geldi. Peki, Kızılay AVM kapandı mı, metro çıkışı kullanıma açık mı?

Kızılay AVM'de yapılacak güçlendirme ve yenileme çalışmalarıyla birlikte bina ve çevresinde yeni düzenlemelere gidiliyor. Çalışmaların başlaması "Kızılay AVM kapandı mı, ne zaman açılacak?" sorularını gündeme getirirken EGO Genel Müdürlüğü de bölgede metro ve yaya ulaşımını kullanan vatandaşlara yönelik kritik bir duyuru yayımladı.

KIZILAY AVM KAPANDI MI?

Kızılay AVM, kapsamlı güçlendirme ve renovasyon çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Son günlerde AVM içerisindeki mağazaların boşaltılması ve bina çevresinde çalışmaların başlaması "Kızılay AVM tamamen kapandı mı?" sorusunu gündeme getirdi. Yapılan açıklamalara göre söz konusu durum kalıcı bir kapanma değil. AVM'nin mevcut yapısının güçlendirilmesi, mimarisinin ve sosyal alanlarının yenilenmesi amacıyla kapsamlı bir dönüşüm süreci yürütülüyor.

Kızılay'ın açıklamasına göre proje kapsamında yapının güçlendirilmesinin yanı sıra modern mimari düzenlemeler yapılması, marka karmasının geliştirilmesi ve sosyal alanlarının yenilenmesi hedefleniyor.

KIZILAY AVM METRO ÇIKIŞI KAPALI MI?

EGO tarafından duyurulan düzenleme kapsamında 3 Ağustos 2026 tarihinden itibaren Kızılay AVM önündeki yaya kaldırımı geçişe kapatıldı. Çalışma alanında kalan Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı metro giriş-çıkışı, Kızılay Genel Müdürlüğü metro giriş-çıkışı ve engelli asansörü geçici süreyle hizmet veremeyecek.

Metro ve çarşıya ulaşmak isteyen yolcuların bölgede hizmet vermeye devam eden diğer metro giriş-çıkışlarını kullanmaları gerekiyor.

Kızılay AVM kapandı mı? Metro çıkışını kullananlara kritik uyarı

KIZILAY AVM NE ZAMAN AÇILACAK?

Paylaşılan proje bilgilerine göre Kızılay AVM'nin yenilenen haliyle 2027 yılında ziyaretçilerini karşılaması planlanıyor. Ancak AVM'nin yeniden açılacağı kesin gün veya ay henüz açıklanmadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası