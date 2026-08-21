Üniversite kayıt döneminin başlamasına kısa süre kala öğrencilerin barınma planlarında önemli yer tutan KYK yurt başvuruları için beklenen takvim duyuruldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından açıklanan 2026-2027 yurt başvuru sürecinde yeni kayıt yaptıracak öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri için uygulanacak tarihler ve başvuru yöntemi belli oldu

2026 YKS yerleştirme sürecinin ardından üniversiteye başlayacak öğrenciler KYK yurt başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. GSB Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruda başvuruların hangi tarihler arasında alınacağı, işlemlerin nereden yapılacağı ve bu dönemde hangi öğrencilerin başvurabileceğine ilişkin ayrıntılar paylaşıldı. Ek kontenjan, yatay ve dikey geçiş gibi farklı öğrenci grupları için ise ayrı bir takvim uygulanacak.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN 2026?

Gençlik ve Spor Bakanlığının 19 Ağustos'ta yayımladığı duyuruya göre 2026-2027 eğitim öğretim dönemi KYK yurt başvuruları 25 Ağustos 2026 Salı günü saat 10.00'da başlayacak. Başvuru ekranı 29 Ağustos 2026 saat 23.59'da kapanacak. Öğrencilerin belirtilen süre içerisinde işlemlerini e-Devlet Kapısı üzerinden tamamlaması gerekiyor.

KYK yurt başvuruları ne zaman 2026? GSB KYK yurt başvuru tarihleri

Bu başvuru döneminden, 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yükseköğretim örgün eğitim programına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile 30 Haziran 2026 tarihinden önce yükseköğretim örgün eğitim programına kayıtlı olan ara sınıf öğrencileri 25-29 Ağustos tarihleri arasında yurt başvurusu yapabilecek. Böylece üniversiteye bu yıl başlayan öğrenciler ile öğrenimine devam eden ara sınıf öğrencilerinin başvuruları aynı dönemde alınacak.

GSB'nin açıklamasına göre ek kontenjan, yatay-dikey geçiş, özel yetenek ve lisansüstü eğitim öğrencileri ile normal öğrenim süresinde eğitimini tamamlayamayan öğrencilerin başvuruları daha sonra alınacak. Bir yükseköğretim programından mezun olup ikinci üniversitesine devam eden öğrenciler için de yükseköğretim kayıtlarının tamamlanmasının ardından yeni bir başvuru dönemi duyurulacak.

KYK yurt başvuruları ne zaman 2026? GSB KYK yurt başvuru tarihleri

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2026 KYK yurt başvuruları e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru döneminin 25 Ağustos saat 10.00'da açılmasıyla öğrenciler e-Devlet hesaplarına giriş yaparak ilgili yurt başvuru hizmetine ulaşabilecek ve işlemlerini elektronik ortamda tamamlayabilecek. GSB'nin duyurusunda ayrıca başvuruların 29 Ağustos saat 23.59'a kadar kabul edileceği açıkça belirtildi. Başvuru yapacak öğrencilerin özellikle sistemde bulunan öğrenim bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmesi önem taşıyor.

ARA SINIF ÖĞRENCİLERİ KYK YURDUNA BAŞVURABİLİR Mİ?

GSB duyurusuna göre 30 Haziran 2026 tarihinden önce yükseköğretim örgün eğitim programına kayıtlı ara sınıf öğrencileri 25-29 Ağustos tarihleri arasında yurt başvurusu yapabilecek.

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