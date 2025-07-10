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Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman? MEB tarih verdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman? MEB tarih verdi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvurularına geri sayım başladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı yaz tatili öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandı. İşte, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru tarihi...

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerle iller arası yer değişikliği talebinde bulunacak öğretmenler için başvuru süreci 18 Temmuz'da başlatılacak.

Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden "MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği"nde sayılan aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların iller arası yer değiştirme başvuruları, duyuruda yapılan açıklamalar doğrultusunda alınacak.

Başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak. Öğretmenler, birinci aşamada 18 Temmuz-29 Temmuz'da belgeleriyle mazeretlerini bildirecek. Ön başvurusu onaylanan öğretmenler, ikinci aşamada 31 Temmuz-5 Ağustos'ta tercih başvurusunda bulunabilecek.

Atama işlemleri, başvuruların tamamlanmasının ardından 6 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin ayrılma işlemleri, 7 Ağustos itibarıyla yapılabilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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