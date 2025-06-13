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Pentagon pizza teorisi nedir? Komplo teorisyenlerinin dikkat çektiği detay

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Pentagon pizza teorisi nedir? Komplo teorisyenlerinin dikkat çektiği detay
ABD, Pentagon, İsrail, İran, Soğuk Savaş, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılardan saatler önce Pentagon ve çevresindeki pizzacılarda olağanüstü bir sipariş artışı yaşandı. X'te yapılan “Pentagon Pizza Teorisi” paylaşımları bir kez daha jeopolitik bir krizin habercisi olarak gündeme geldi.

İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini ve askeri hedeflerini vurduğu "Yükselen Aslan" operasyonu öncesinde, ABD'de Pentagon çevresindeki pizzacılarda kaydedilen rekor siparişler, "Pentagon Pizza Teorisi"ni yeniden gündeme taşıdı.

PENTAGON PİZZA TEORİSİ NEDİR?

“Pentagon Pizza Teorisi” ya da “Pizza Ölçer”, Pentagon ve diğer ABD devlet binalarındaki çalışanların yoğun mesai dönemlerinde pizza siparişlerinde görülen ani artışların, küresel bir kriz veya askeri operasyonun habercisi olabileceğini öne süren bir kavram olarak açıklanıyor.

Teorinin geçmişi Soğuk Savaş dönemine kadar uzanıyor. 1990'lı yıllarda Sovyet istihbaratının, ABD’nin askeri hareketliliğini anlamak için pizza teslimatlarını izlediği “Pizzint” (Pizza İstihbaratı) ile ilişkilendirilir.

Pentagon pizza teorisi nedir? Komplo teorisyenlerinin dikkat çektiği detay - 1. Resim

1990’da Domino’s franchise sahibi Frank Meeks’in, Irak’ın Kuveyt’i işgalinden bir gün önce CIA binalarına rekor pizza teslimatı fark etmesiyle teori popülerleşti. Bu olay sonrası pizza siparişlerinin kriz dönemlerinde bir erken uyarı sistemi gibi çalıştığını iddia edilmeye başlandı.

Önemli olayların ardından X'te yer alan @PenPizzaReport hesabı yakından takip eden sosyal medya kullanıcıları, Pentagon çevresindeki pizzacıların gerçek zamanlı yoğunluğunu izleyerek kriz sinyalleri arıyor.

İSRAİL İRAN SALDIRISI ÖNCESİ PİZZA SİPARİŞİ DETAYI

İsrail’in 13 Haziran 2025’te İran’a yönelik “Yükselen Aslan” operasyonundan saatler önce, Pentagon çevresindeki pizzacılarda yaşanan sipariş artışı yaşandığı ifade edildi. 

X’te @PenPizzaReport 12 Haziran 2025 akşamı Domino’s ve Papa John’s gibi pizzacıların olağanüstü yoğun olduğunu bildirdi. Veriler, İsrail’in Tahran, Natanz ve Kirmanşah’taki hedefleri vurmasından önce kaydedildi.

Pentagon pizza teorisi nedir? Komplo teorisyenlerinin dikkat çektiği detay - 2. Resim

Teori, Pentagon’daki gece mesailerinin ve stratejik planlamaların pizza siparişleriyle açığa çıktığını öne sürüyor. Benzer örneklerle paralellik gösteriyor.

1998’de Bill Clinton’ın görevden alma duruşmaları ve Kosova Savaşı sırasında, Pentagon ve Beyaz Saray’a yapılan pizza teslimatları sıçrama yapmıştı.

12-13 Haziran 2025'teki artış İsrail’in İran’ın nükleer programını hedef aldığı ve üst düzey komutanlarını öldürdüğü bir operasyona denk geldi. Sosyal medyda bazı kullanıcıların “Pizza siparişleri yine yanılmadı” yorumları yapmasına neden oldu.

Sıkça Sorulan Sorular
Pentagon, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın genel merkez binasıdır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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