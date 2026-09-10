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Saniye Bora Fıçı kimdir? Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın özgeçmişi

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Saniye Bora Fıçı kimdir? Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın özgeçmişi

Gündemdeki haberler ardından Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. 2020-2023 döneminde İl Başkan Yardımcılığı yapan Fıçı, 2024 yerel seçimlerinde %49,6 oyla belediye başkanı seçilmişti. Peki, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı kimdir?

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Saniye Bora Fıçı, 1967 yılında İzmir'in Foça ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatına Foça'da başlayan Saniye BORA FIÇI, ardından Menemen Kız Meslek Lisesi'nde öğrenimini sürdürdü.

1987 yılında, Halk Eğitim Merkezi'nde iş hayatına ilk adımını attı. Fıçı, 2000 yılında zihinsel engelli bireylerin topluma entegrasyonunu sağlamak amacıyla kendi özel eğitim ve rehabilitasyon merkezini kurdu. Bu girişimiyle, toplumsal farkındalık ve eğitim alanında önemli bir adım atmış oldu. 1991 yılında Birol Fıçı ile hayatını birleştiren Saniye Bora Fıçı çiftinin iki çocuğu var.

2009 yılında İzmir Ticaret Odası Meclis Üyeliği'ne seçilen Saniye Bora Fıçı, platformda İzmir'in ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik çalışmalar yürüttü. Aynı zamanda, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti'nde görev alarak, eğitim alanındaki vizyonunu ve deneyimlerini gençlerin geleceği için kullanma fırsatı buldu. 2004 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılan ve 2020-2023 döneminde İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Saniye Bora FIÇI, siyasi alanda da etkin bir rol üstlenmiştir.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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