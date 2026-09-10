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Ekonomi

Bakan Bolat: İhracat iklim endeksi son 27 ayın zirvesine çıktı

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Bakan Bolat: İhracat iklim endeksi son 27 ayın zirvesine çıktı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat İklim Endeksi'ne yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Bolat, İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksi’nin ağustos ayında 52,7’ye yükselerek son 27 ayın en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı. Bolat açıklamalarında, küresel pazarlardaki talep şartlarının Türkiye’nin ihracatına etkisine de değindi.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksi, ağustos ayında üst üste dördüncü ay artış kaydederek 52,7’ye yükselmiştir. Bu değer son 27 ayın en yüksek değeri oldu" dedi.

Bakan Bolat, ağustos ayı ihracat iklim endeksine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bolat, açıklamasında küresel pazarlardaki talep şartlarının Türkiye’nin ihracatına etkisine değindi.

Bakan Bolat: İhracat iklim endeksi son 27 ayın zirvesine çıktı
Başlık ResmiBakan Bolat: İhracat iklim endeksi son 27 ayın zirvesine çıktı

İhracat pazarlarındaki talep şartlarının seyrine ilişkin konuşan Bolat, "Temmuz ayında 52,2 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksi, ağustos ayında üst üste dördüncü ay artış kaydederek 52,7’ye yükselmiştir. Bu değer son 27 ayın en yüksek değeri olurken endeks Ocak 2024’ten bu yana 50 eşik değerinin üzerinde yer almıştır" açıklamasında bulundu.

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"ORTA DOĞU’DA DA SAVAŞIN ARDINDAN BAŞLAYAN TOPARLANMA EĞİLİMİ GÜÇLENDİ"

Türkiye’nin imalat sanayi ihracatının yaklaşık yüzde 6’sını oluşturan ABD’de üretim artışının Nisan 2022’den bu yana en yüksek hızına ulaştığını belirten Bolat, "Avrupa’da büyüme daha ılımlı seyretmekle birlikte, en büyük ihracat pazarımız olan Almanya ile Birleşik Krallık’ta ekonomik aktivite ikinci ay üst üste genişlemiş ve artış hızı Temmuz ayına göre yükselmiştir. Orta Doğu’da da savaşın ardından başlayan toparlanma eğilimi güçlenmiştir. Üretim artışı Birleşik Arap Emirlikleri’nde son altı, Suudi Arabistan’da son yedi ayın en yüksek hızına ulaşırken, Kuveyt’te büyüme savaş öncesinden bu yana en güçlü düzeyde gerçekleşmiştir. Bununla birlikte Katar ve Mısır’da üretimin gerilemeye devam etmesi, bölgedeki toparlanmanın henüz tüm ülkelere yayılmadığını göstermektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bolat: İhracat iklim endeksi son 27 ayın zirvesine çıktı
Başlık ResmiBakan Bolat: İhracat iklim endeksi son 27 ayın zirvesine çıktı

"OVP HEDEFİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YILIN KALANINDA 1,7 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ GEREKİYOR"

Bakan Bolat, dış talep şartlarındaki toparlanmanın yanı sıra destek mekanizmaları ve ticari diplomasi faaliyetlerinin de ihracata katkı sağladığını belirterek, "Dış talep şartlarında izlenen toparlanmaya ek olarak, ihracata yönelik uyguladığımız etkin destek mekanizmaları ve yürüttüğümüz güçlü ticari diplomasi faaliyetlerimiz sayesinde ihracat performansımızın önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğini öngörüyoruz. 2025 yılı sonunda 273,2 milyar dolar olan ihracatımızı 2026 yılı hedefine taşımak için ihracatımızı toplamda 8,8 milyar dolar artırmamız gerekiyordu. Ağustos ayı itibariyle 280,3 milyar dolar yıllıklandırılmış ihracat dikkate alındığında, 282 milyar dolar olan Orta Vadeli Program (OVP) hedefini gerçekleştirmek için yılın kalanında 1,7 milyar dolarlık artış gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.


Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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