Schengen vizesine gelen zamdan sonra yeni ücret 90 euro oldu

Bir ülkeye girmek çıkmak için gerekli olan ve yetkili makamlardan alınan izin olan vize hakkında detaylar araştırılırken Schengen vize ücretlerine %12 zam geliyor. Vatandaşın gündeminde ise ne kadar oldu, kaç TL olacak soruları yer aldı. Türk vatandaşlarının randevu bulmakta zorlandığı vizenin fiyatları 2024...

Schengen vizesine gelen zammın ardından fiyatlarda değişiklik oldu. Yetişkinler için 80 euro olan ücretin artmasıyla beraber ne kadar olduğu da merak konusu oldu. Güncel fiyatlar...

Schengen vizesi fiyatlarına %12'lik oranda zam geliyor. Böylece yetişkinler için 80 euro olan fiyat 90 euro (3.149,60 TL) oldu.

11 Haziran'da yürürlükte olması beklenen dönemde 6-12 yaş arası ücreti ise 45 euro oldu. Avrupa Komisyonu'nun teklifi şubat ayında yapılırken kararın birkaç gün içerisinde resmileşmesinin ardından 11 Haziran'da yürürlüğe girmesi planlanıyor.

1995 yılında AB'de yürürlüğe giren Schengen Sözleşmesi'nin ardından taraf ülkeler aralarındaki sınır kontrolü kalktı.